Impulsan iniciativas para dar respiro a taxistas en crisis de NYC

Presidente del Comité de Transporte pidió una vez más a TLC que perdone las multas de los conductores y rescate a más de 6,000 dueños de medallones amarillos

Casi un año después de que el concejal Ydanis Rodríguez le pidiera a la Comisión de Taxis y Limosinas (TLC) que otorgara una amnistía y perdone las multas que adeudan miles de taxistas en la Gran Manzana, el presidente del Comité de Transporte volvió a plantear la iniciativa, y de paso insistió en la urgencia para que la Ciudad rescate a más de 6,000 dueños de medallones de taxis amarillos, agobiados por la crisis que enfrenta la industria de vehículos de servicio público.

Así lo anunció Rodríguez este miércoles, durante una conferencia en El Bronx, en la que dijo que si la Ciudad habla de su deseo de convertirse en la urbe más justa del país, debe demostrarlo con acciones a favor de la clase trabajadora, “con la misma disposición” con la que pretendía motivar la llegada a la Gran Manzana de compañías millonarias como Amazon.

“Si la Ciudad y el Estado estaban en disposición de darle $3,000 millones a Amazon en incentivos, comparado con eso darle un perdón a hombres y mujeres trabajadores es nada”, recalcó Rodríguez, quien pidió a las agencias municipales que valoren la labor de los taxistas y les lancé un salvavidas, perdonando pagos pendientes que sumarían entre $2 y $3 millones de dólares.

“Estamos presentando una solicitud de un perdón a las deudas que tienen acumuladas los taxistas de Nueva York por tickets que han recibido de TLC, especialmente aquellos que no ponen en juego la seguridad”, dijo el líder dominicano, destacando que el plan pretende beneficiar inicialmente a los carros liverys, afiliados a las bases de taxi, mayormente inmigrantes y latinos. “La otra iniciativa, la del bailout (rescate), es fundamentalmente para los 6,000 dueños de medallones independientes, que se suma a un proyecto de ley que introduje, y que ordena crear una comisión para estudiar la devaluación de los medallones y dar recomendaciones”.

Asunto de vida o muerte

Daniel Almonte, quien se gana la vida como taxistas desde hace 17 años, hizo un llamado a la Administración De Blasio para que no eche en saco roto las propuestas de Rodríguez y del más de medio centenar de conductores que estuvieron presentes en el anuncio, pues dijo que se trata de un asunto de vida o muerte.

“Esas multas son injustas, porque siempre mandan a uno de ellos mismos, a gente de TLC, para que lo paren a uno y le caigan atrás y nos quieren acabar por todos lados. En Enero pagué $1,250 dólares por recoger en la calle a alguien y luego, el viernes pasado, fui a llevar a una amiga al aeropuerto Kennedy y cuando llegué allá, y la dejé en el pasillo, me pararon dos inspectores de TLC diciendo que yo estaba recogiendo en la calle y que no puedo llevar amistades ni familiares”, dijo el dominicano.

Almonte confesó estar sumamente preocupado por lo que viene para él. “Y me imagino que como es el segundo ticket, me van a querer multar de 3,000 a 5,000. Eso es una injusticia, es un abuso. Ya no me va a dar para pagar los biles y mantener a mi esposa y mis tres hijos. Es que con eso nos quitan el pan… que nos dejen comer a todos”.

El taxista multado aseguró que espera que TLC adopte las iniciativas de perdón a deudas y pidió que de paso cambie sus protocolos de actuación.

“Necesitamos un respiro, porque todas esas multas ponen a uno mal económicamente y emocionalmente. Yo no tengo para pagar ese dinero. Ese dinero es el de un año entero, uno, como está la situación, ahora no se ahorra ni mil en un año. Les pido que paren ya esta persecución”.

Eugenio Nova, quien también trabaja al volante, denunció que TLC comete prácticas arbitrarias que deben terminar, y pidió que esa agencia adopte nuevas políticas y si aprueba la propuesta del concejal Rodríguez, que le devuelva a los conductores que ya pagaron multas su dinero.

“Lo último que pagué fue un ticket de $500, pero en total he pagado como 1200. El pago que hice fue porque un policía injustamente me dio un ticket y luego TLC me volvió a condenar. No es justo que si Motores y Vehículos me multó por un hecho, por ese mismo hecho TLC me castigó otra vez por los puntos que yo cogí de la licencia con un ticket de $500. Nos condenan doblemente”.

El antiguo presidente del recién eliminado Comité de Taxis y Autos Rentados del Concejo Municipal, Rubén Díaz, también se sumó al llamado de los taxistas y exigió a la Ciudad que muestre una actitud “progresitas” a favor de los más necesitados.

“Muchos políticos se muestran progresistas para sacar a Amazon, pero no hacen nada para que TLC deje de perseguir a esta gente trabajadora. A los taxistas hay que protegerlos y es obligación de la Ciudad”, dijo el concejal de El Bronx.

Un defensor de los taxistas

Al final del anuncio, Ydanis Rodríguez pidió al Alcalde que deje como “su legado el apoyo a los taxistas” y aseguró que de ganar la silla como Defensor del Pueblo que disputará el próximo 26 de febrero, desde allí seguirá su defensa de los taxistas.

“Tengo toda la determinación como presidente del Comité de Transporte, y cuando sea elegido como Defensor del Pueblo, el 26 de febrero, abriré una oficina de transportación, como parte de las obligaciones de un Defensor del Pueblo, que esté dedicada a discutir y darle seguimiento a todo lo que tenga que ver con transporte, y esta batalla por los taxistas la seguiremos cuando ganemos, porque desde esa oficina seguiré teniendo el poder de seguir introduciendo legislación”, concluyó el concejal.

Un vocero del presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, aseguró que el organismo legislativo está comprometido a seguir analizando mecanismos para tenderles la mano a los taxistas.

“El Concejo Municipal está orgulloso del trabajo que hemos hecho para apoyar a los taxistas, incluida la aprobación de leyes para estudiar la deuda de los medallones y los costos de los medallones. Continuaremos nuestra supervisión agresiva de TLC y las cuestiones relacionadas con la seguridad y el bienestar de los conductores”, dijo el funcionario.

Rebecca Harshbarger, de la Comisión de Taxis y Limosinas, manifestó que las multas a los taxistas han reducido significativamente en los últimos cuatro años fiscales y que ese organismo ha promovido otro tipo de acciones.

“En los últimos años, TLC ha realizado reformas significativas en la industria de los taxis, incluida la eliminación y actualización de regulaciones obsoletas. Estos cambios incluyen trabajar con el Concejo para reducir significativamente el impuesto de transferencia de medallones (de 5 a .05%), arrendamiento flexible para que los conductores no tengan que comenzar a trabajar en rojo, extendiendo las jubilaciones de vehículos a un programa uniforme de siete años, permitiendo el uso automóviles en servicio de taxi si cumplen con los requisitos de inspección, y aumentando los pagos en un 100% para viajes en silla de ruedas (a través del Fondo de Mejora de Taxis)”, dijo la vocera de TLC.

“En todas las industrias que regulamos, TLC ha ajustado las multas después de un análisis significativo, y lanzamos nuevas iniciativas de cumplimiento a las leyes dando períodos de educación y advertencia cada vez que es posible”, agregó Harshbarger.

Datos sobre multas y taxistas en NY