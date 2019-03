Buscan a marido celoso por crimen de latino llevando ramo de flores en auto Uber en Brooklyn

En medio de una escalada de violencia en la ciudad, el asesinato de Jorge Vázquez es el 5to este año en la Comisaría 79

Jorge Vázquez llevaba un ramo de flores en las manos cuando fue baleado por un ciclista que se acercó al vehículo Uber donde viajaba como pasajero al filo de la medianoche del martes en Bed-Stuy, Brooklyn.

NYPD está investigando al marido de una compañera de trabajo de Vázquez (26) como principal sospechoso del homicidio, alegando celos como motivo. Pero también se manejan otras hipótesis.

Vázquez acababa de subirse al asiento trasero de un camioneta de alquiler frente a “Home Frite”, el restaurante donde trabajaba, alrededor de las 11:20 p.m. del martes, cuando un ciclista encapuchado se acercó al auto, abrió la puerta y le disparó, según el reporte policial.

La pareja intercambió brevemente unas palabras, luego el pistolero hizo varias disparos y se alejó de la escena en Bedford Avenue, cerca de Greene Avenue.

Los policías encontraron un ramo de flores en el asiento trasero, cerca de Vázquez, quien resultó herido en el cuello y el pecho, y más tarde fue declarado muerto en el Brooklyn Hospital. Hasta ahora nadie ha sido detenido por el caso.

Una compañera de trabajo en “Home Frite” que presenció el asesinato, pero no pudo ver bien al pistolero por estar encapuchado, dijo a la policía que Vázquez era amigable con una colega y que a su pareja no le gustaba la relación cercana que había crecido entre los dos, comentaron fuentes policiales a New York Post.

En medio de una escalada de violencia en la ciudad, el asesinato de Vázquez es el quinto homicidio en 2019 en la Comisaría 79, en comparación con sólo uno hasta la misma fecha del año pasado.

En un incidente parecido, el fin de semana un inmigrante conductor de Uber murió apuñalado dentro de su vehículo en El Bronx. Tampoco en ese caso se han realizado detenciones.