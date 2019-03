Qué tomar en cuenta al contratar una agencia de Inbound Marketing para tu negocio

Conoce qué es lo de hoy en el mundo de la mercadotecnia en Internet

Los días de la publicidad tradicional e intrusiva quedaron atrás y en esta nueva era le damos la bienvenida a los consumidores de contenido online.

El Outbound Marketing, que se usaba antes por tantas marcas, ha quedado un poco obsoleto pues el comportamiento de las audiencias cambió con los avances de Internet.

Las audiencias de hoy en día son intolerantes a la publicidad intrusiva, como la de la televisión, prefieren mil veces más estar en Internet y obtener en instantes la información que necesitan desde la comodidad de su smartphone.

Como era de esperar, muchas compañías de marketing notaron este fenómeno y establecieron que para vender en estos días, había que adaptarse a las nuevas tecnologías y exigencias de los consumidores.

Mientras en la publicidad tradicional las audiencias son interrumpidas, con el Inbound Marketing las audiencias son saludadas y, especialmente, se les pide permiso para entrar en sus vidas.

Por lo tanto, el Inbound Marketing es la nueva forma de Marketing y se encuentra en una constante evolución. Por un lado, los avances incesantes en las mejores prácticas de SEO basadas en el cambio continuo en los algoritmos de Google, junto con los cambios constantes en el apetito de los consumidores, hacen requerir que los equipos de marketing estén altamente preparados y actualizados para todos los elementos de la evolución de esta metodología.

Por ello, son muchas las marcas que optan por contratar a una agencia de Inbound Marketing, para asegurar que sus esfuerzos y sobre todo su inversión sean recompensados.

No solo basta con saber la teoría. Hay toda una estrategia detrás que requiere experticia y constantes estudios de la evolución de esta metodología.

Y si bien el proceso de selección de una agencia de Inbound Marketing es y debe ser una experiencia totalmente orgánica, hay varios elementos que puedes tomar en cuenta al realizar tu evaluación:

¿Aplican lo que ofrecen?

No hay nada peor que ver a una compañía que vende algo pero no lo aplica para efectos de su propio negocio. Que no sean hacedores de lo que tanto predican.

Vale la pena que indagues, por ejemplos, sobre si la agencia candidata está blogueando de forma activa, si tienen keywords posicionadas en su industria, si ofrecen materiales descargables como eBooks, si son activos en las redes sociales y logran alcance en sus publicaciones. También saber cuál es su Autoridad de Dominio dice mucho.

Lo conveniente es que las respuestas a estas preguntas sean positivas, de lo contrario, es hora de buscar una mejor opción de agencia de Inbound Marketing.

Elegir al talento correcto

Una estrategia de Inbound Marketing es tan fuerte como el talento que las ejecuta.

Una buena agencia de Inbound Marketing debe estar formada por talentos de primera línea: profesionales de marketing y redactores, especialistas en SEO y expertos en redes sociales, diseñadores y desarrolladores web.

Por lo tanto, al elegir una agencia de Inbound Marketing top, asegúrate de evaluar a los miembros del equipo, sobre todo a sus líderes, quienes van a estar en contacto contigo todo el tiempo y serán los responsables de coordinar todas las acciones.

Busca una cultura empresarial que ofrezca más que solo herramientas, un equipo que se entienda tu negocio, sea capaz de adaptar las acciones a tus necesidades y sea flexible.

Lo más importante, además de asegurarte de que son profesionales calificados, es buscar un equipo de personas apasionadas que les guste trabajar en equipo y que se vean motivadas por tu marca.

Equipo de personas amigables

Esto puede sonar como un rasgo no tan importante, pero toma en cuenta que vas a estar interactuando con estas personas semanalmente.

La simpatía y la capacidad de cordialidad cuentan mucho cuando se trabaja con personas. Asegúrate de que haya una conexión y respeto mutuo.

Ponlos a prueba, conversa lo suficiente con ellos antes de tomar una decisión. Exponle casos de crisis que hayan transitado en tu empresa y mide sus reacciones.

Y siempre de estar al tanto de quién será la persona que será la cara de la agencia contigo. Pues muchas veces quién te vende no es la misma persona que trabajará a la mano con tu marca. Subestimar este punto puede costar caro.

Juzgar su experiencia

Asegúrate de que la agencia de Inbound Marketing que elijas tenga testimonios probados de clientes, casos de éxito, reseñas, etc.

En las páginas de “Nuestro trabajo” podrás juzgar todo el desempeño de la agencia que estás evaluando, ya sea un estudio de caso o una cartera de diseño web, o algunos de los resultados obtenidos con sus clientes.

Una agencia receptiva que ofrece pruebas de sus resultados se enorgullece de su trabajo y sabe que un futuro cliente también verá esto.

La prueba del desempeño en el pasado también sirve como un resumen en línea para una agencia, ya que le permite a un prospecto futuro hacer referencias cruzadas de clientes anteriores para evaluar el trabajo y la profesionalidad.

Uso de tecnología accesible

Hoy en día, una agencia seria debe contar con aplicaciones poderosas que les permita llevar una planificación y control de todas las acciones para su debido análisis.

Es mejor cuando esa tecnología es fácil de usar y permite acceso al cliente. La transparencia del marketing es esencial cuando el outsourcing y la tecnología versátil ayudan a que eso suceda.

Por lo tanto, asegúrate de conocer todas las tecnologías que esta agencia usa y qué tanto acceso puedes tener a ellas. Si puedes investigar más al respecto por tu lado, mucho mejor.

Oferta de servicios coherente

Una agencia de Inbound Marketing que ofrece un plan de contenidos para un blog y una estrategia de redes sociales solamente, no es una agencia de Inbound Marketing. Para lograr resultados hasta la venta, se necesitan engranar muchas más acciones.

Por eso, es imperante reconocer el abanico de soluciones que ofrece la agencia para entender si están en la capacidad de alcanzar los objetivos de negocio.

Tal como lo ve el Inbound Marketing, hay acciones para cada etapa en el camino del comprador. Existen estrategias para: atraer, convertir, cerrar y deleitar.

Acciones para Atraer:

Optimización SEO del sitio web

Marketing de Contenidos (Blogging)

Publicidad Paga (Adwords, Facebook Ads, etc)

Generación de Backlinks (Guestblogging)

Acciones para Convertir:

Oferta de Webinars, eBooks o cualquier material descargable.

Call To Actions

Landing Pages

Formularios

Acciones para Cerrar:

Segmentación de Leads

Lead Nurturing (email marketing en workflows)

Automatización del Marketing

Integración con un CRM

Acciones para Deleitar:

Email Marketing

Social Media

Cualquier agencia de Inbound Marketing top debería ofrecer sino todas, la mayoría de estas soluciones.

Sin embargo, no solo basta con que la agencia en cuestión te nombre todos estos servicios, debería haber transparencia en el ofrecimiento.

Se debería esperar informes mensuales, y tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a las herramientas de análisis para verificar continuamente sus métricas. Recuerda que el Inbound Marketing debe estar orientado a resultados siempre.

En conclusión, contratar una agencia de Inbound Marketing es todo un trabajo de evaluación. No te vayas por la primera opción y realiza comparaciones.

También sirve que tomes en cuenta recomendaciones de colegas o chequees los comentarios de otras marcas que han disfrutado de los servicios de estas agencias.