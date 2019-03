Acusan al Gobernador de "perpetuar el racismo" en el sistema educativo, al negarse a cumplir la sentencia de una corte del 2006 y piden incluir la partida en el nuevo presupuesto

“Que pague lo que debe y deje de jugar con el futuro de miles de niños hispanos y negros”. Ese fue el clamor que este viernes hicieron activistas, líderes, políticos y defensores de los estudiantes al gobernador Andrew Cuomo, a quien acusan una vez más de ignorar la sentencia de una corte, que en el 2006 ordenó entregar casi $4,000 millones a escuelas relegadas de la Gran Manzana, a las que asisten mayormente latinos y alumnos de color.

Con pancartas en las que exigían al Gobernador cumplir con la ley, los manifestantes lo acusaron de “promover y perpetuar” el racismo en el sistema escolar de la ciudad al no entregar los fondos, y exigieron que en el presupuesto del Estado, que deberá definirse antes del próximo 1 de abril, al menos incluya una partida de $1,200 millones de la deuda pendiente.

“El gobernador propuso dar $338 millones en fondos de ayuda, pero eso no es aceptable, cuando la Comisión Estatal de Educación aseguró que deberían ser $1,600 millones este año y el resto en un período de tres años”, aseguró bastante molesto el senador Robert Jackson, miembro del Comité de Educación del Senado estatal, explicando que ambas cámaras legislativas han mostrado voluntad de entregar recursos, pero Cuomo va por otra ruta.

“La Asamblea estatal incluyó en su presupuesto $1,100 millones y el Senado $1,200 millones, y es urgente que la gente presione a sus legisladores y al gobernador, llamando hablándoles y escribiéndoles manteniéndonos al menos en la idea de que se le entreguen $1,200 millones a las escuelas para que puedan tener más recursos para poder contratar más maestros, más consejeros, más trabajadores sociales y programas después de la escuela que incidan en una mejor educación para todos”, agregó el legislador.

El defensor del pueblo Jumaane Williams, también criticó duramente la posición con la que Cuomo ha asumido la deuda y lo culpó de ignorar a las minorías.

“Los estudiantes latinos y negros no son una prioridad para el gobernador Cuomo y la cantidad de melanina en la piel está determinando la cantidad de dinero que le dan a las escuelas. Es un acto de injusticia”, manifestó Williams, quien recalcó que la falta de inversión incide directamente en la vida de miles de alumnos. “Luego se preguntan por qué esos niños tienen los resultados que tienen y la respuesta es simple, por la falta de adecuar fondos que son fundamentales”.

Zakiyah Ansari, directora de defensa de la Alianza por una Educación de Calidad, le pidió al mandatario estatal que deje de dar largas con la asignación de recursos que la ley ordenó y demuestre con el presupuesto que las minorías y los pobres por fin son prioridad.

“He estado peleando en las calles durante los últimos 20 años y en el 2006 la corte dijo que entregar esos recursos era un acto de justicia con hispanos y negros, pero Cuomo en los 9 años que ha estado como Gobernador sigue con su negativa. El racismo en la educación tiene que terminar, porque nuestros niños ya han esperado demasiado, pero es evidente que para Cuomo no tenemos el mismo valor”, dijo la activista.

Julissa Bisono, de la organización Make the Road, se sumó al clamor y pidió a Cuomo que no siga violando la ley.

“Al comienzo del año Cuomo dijo que el dinero que se debe a las escuelas es algo del pasado y estamos diciendo que no es del pasado, que es un dinero que se le debe a las escuelas públicas, porque hay escuelas que se están cayendo encima por falta de dinero suficiente”, dijo la activista, asegurando que sin esos fondos, miles de estudiantes latinos están siendo llevados al fracaso y no tener el desarrollo que se merecen. “Hay niños que no tienen ni siquiera un gimnasio, hay niños de educación especial que no están recibiendo el apoyo que necesitan y niños que necesitan clases bilingües y no las tienen”.

El concejal Mark Treyger, presidente del Comité de Educación del Concejo Municipal aseguró que la exigencia es justa y que no se puede jugar con los niños. “Solo estamos pidiendo la calidad de educación que todos se merecen”, dijo el legislador, mientras Marta Tapia, quien tiene a sus tres hijos en escuelas públicas de la Gran Manzana pedía justicia y portaba un cartel donde le preguntaba a Cuomo: “dónde están nuestros $1,200 millones para las escuelas”.

Intentamos obtener una respuesta de la Administración Cuomo sobre los reclamos y señalamientos, pero a pesar de varios intentos con su equipo de prensa, no se pronunciaron al respecto.