Un cuerpo fenomenal a los 40 años

Existen muchos mitos alrededor de llegar a esta edad, pero claro que es posible mantenerte en buen estado y sobre todo, saludable

Puede que hayas escuchado que “a los 40 todo se comienza a caer” o que “los 40 son el final de la juventud”. Yo también lo escuché y me asusté, pero al desarrollar mi movimiento “Los 40 son los nuevos 20”, me di cuenta de que no necesariamente tiene que ser así: a los 40 puedes estar físicamente en forma, quizás hasta mejor que en tus 20.

También es bueno decir que para eso se necesita mucha disciplina, compromiso, trabajo mental, motivación y algo de sacrificio; pero la energía, alegría y ganas de vivir que sientes al estar sana y en forma, definitivamente valen la pena. El ejercicio es uno de los pilares de mi vida, y por eso hoy quise traerte estos consejos simples para aprovechar al máximo tus rutinas de entrenamiento en tus 40.