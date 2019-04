El Concejo pide al Alcalde agregar $16.5 millones para abogados gratis para inmigrantes

El organismo insta a la Ciudad a que incluya los fondos de representación legal en el presupuesto del año fiscal 2020 para luchar contra las deportaciones

El Concejo Municipal reveló sus recomendaciones sobre el presupuesto preliminar de la Ciudad de Nueva York para el año fiscal 2020, y en ellas solicitó de manera especial a la Administración De Blasio que inyecte más recursos a los programas de defensa de inmigrantes, a través del plan de abogados gratuitos.

Los concejales de la Gran Manzana escucharon las voces de grupos de activistas e hicieron un llamado a que se aprueben $16.5 millones de dólares para el Proyecto de Unidad Familiar de Inmigrantes de Nueva York (NYIFUP), del que se han beneficiado más de 4,000 personas con procesos pendientes.

Las organizaciones The Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services y The Bronx Defenders, emitieron una respuesta conjunta a la solicitud del Concejo Municipal, en la que destacaron que con esa asignación adicional de fondos, Nueva York reafirma su promesa de garantizar que el derecho a un abogado se extienda a quienes enfrentan deportación.

“Con estas recomendaciones, el Concejo Municipal reconoce el éxito de NYIFUP en la defensa de los neoyorquinos de la detención y deportación injustas e ilegales promovidas por ICE, y la voluntad de la Administración Trump de separar a tantas familias como sea posible”, afirmaron las organizaciones defensoras de inmigrantes, destacando que los chances de éxito en los casos aumenta considerablemente con una buena representación legal.

“Con más jueces asignados y expedientes en los tribunales de inmigración locales, es imperativo que aquellos que están siendo empujados a través del sistema de inmigración sin el tipo de debido proceso que merecen, incluida la mayoría de los cuales ni siquiera son llevados a la sala de audiencias en la que se escucha su caso, reciban un abogado”, agregaron.

Mejores posibilidades de éxito

Se calcula que al menos 48% de los casos manejados por el programa NYIFUP estiman que sus casos pueden terminar en buen puerto, con una mejora de posibilidades de éxito del 1,100%, comparados con inmigrantes que no reciben representación legal.

Yasmine Farhang, abogada líder de la organización Make the Road New York, no solo aseguró que los fondos pedidos por el Concejo Municipal son fundamentales para que menos familias neoyorquinas terminen siendo separadas sino que instó a la Administración De Blasio a que los apruebe sin ningún tipo de reparo, pues actualmente se están cometiendo muchos abusos contra inmigrantes en el sistema.

“Make the Road NY ve a miembros de la comunidad que enfrentan redadas de ICE a diario, y luego cuando están en la corte, son apurados en los procedimientos por los tribunales y por ICE sin tener en cuenta si tienen abogado”, dijo la defensora. “El programa NYIFUP ha sido vital para hacerle frente a esta devastadora afrenta al debido proceso y NYIFUP debe estar totalmente financiado e incluido en el presupuesto, sin reservas”.

La organización New York Immigrant Family Unity Project describió los fondos de abogados gratis como un escudo de los inmigrantes ante los atropellos de la actual Administración Federal y destacó que de no aprobarse el dinero, 4 de cada 10 personas que actualmente están en centros de detención quedarían a su suerte sin ayuda legal.

“La Administración Trump ha lanzado un ataque sin precedentes contra las comunidades inmigrantes y las familias, con un número récord de inmigrantes arrestados, en centros de detención, y encarando procesos de detención. Sin estos fondos, 40% de los inmigrantes detenidos en Nueva York podrían dejar de recibir la consejería del NYIFUP”, afirmaron en un comunicado.

Más de 4,000 beneficiados

Desde que el Concejo Municipal empezó a financiar el plan de abogados gratis en el 2014, más de 4,000 personas que enfrentan casos de deportación han sido beneficiados con asesoría legal.

El Concejo también solicitó incluir en el presupuesto $15 millones para aumentar los salarios de los abogados en diferentes áreas de ayuda, a fin de cerrar la brecha salarial entre defensores locales y las oficinas de servicios legales con los abogados de las corporaciones.

La asociación Legal Aid Society, aseguró que con esta recomendación presupuestaria, el Concejo Municipal reconoce “el trabajo insustituible y necesario en la defensa” de los neoyorquinos, en una amplia gama de asuntos legales.

“El Concejo también reconoce que esta desigualdad en el pago priva a nuestro personal de un salario digno y sustentable, y socava nuestra capacidad para representar a los clientes de manera efectiva a diario”, dijo la organización, que solicitó incrementar esa partida. “Sin embargo, para realmente salvar esta brecha de paridad salarial de larga data, la Ciudad debe asignar al menos $30 millones para abordar de manera significativa el alcance total de este problema y sus numerosas consecuencias”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson aseguró que las recomendaciones presupuestarias resaltan el compromiso de la Gran Manzana con el fortalecimiento de la red de seguridad social de la ciudad.

“Nuestro enfoque principal es ayudar a los neoyorquinos, especialmente a aquellos que más lo necesitan”, dijo el líder del Concejo. “La respuesta del presupuesto apunta a cuáles son las prioridades de este Concejo, que incluyen invertir en nuestras escuelas, salvaguardar nuestro futuro, promover la responsabilidad del presupuesto y proteger a los neoyorquinos”.

Otras de las peticiones del Concejo sobre el presupuesto 2020: