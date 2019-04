El estrés que le provocó organizar su boda provocó que perdiera prácticamente todo su pelo

Lo que sería uno de los mejores días de su vida se convirtió en el peor de las pesadillas

Michelle Wilson-Stimson es una mujer de 42 años, la cual en pocos meses prácticamente perdió el 90% de todo su pelo debido al estrés que le ocasionó el organizar su boda.

Michelle, quien se casó por segunda ocasión, deseaba que todo saliera a la perfección en ese momento especial, y desafortunadamente nada salió como ella esperaba.

En una entrevista para Yahoo!, la mujer explicó que tuvo muchos contratiempos en su boda. Primero, el vestido que utilizaría lo compró por Internet, llegó un día antes de la ceremonia y no le quedó como ella esperaba. La persona que la arreglaría para ese día tan especial no llegó y tampoco el coro que había contratado para la iglesia, por lo que tuvo que utilizar su celular para la música y para colmo, se cortó justo en el momento en que hacía la entrada a la ceremonia.

Todo esto, más las preocupaciones la llevaron a sufrir un terrible estrés. A las dos semanas de su boda, Michelle notó que se le caía el pelo y que mechones enteros se quedaban en su cama.

“Los médicos se preguntaron si yo había pasado por mucho estrés y casi comencé a reírme cuando conté lo de mi boda. Me dijeron que desarrollé alopecia. Me quedé con el corazón partido, los profesionales no sabían si mi pelo crecería de nuevo”, señaló la mujer en dicha entrevista.

“Me horrorizó. Era para haber sido un día especial, pero me dejó tan ansiosa que ahora estoy sin pelo. La gente no percibe cómo puede ser estresante planificar la ceremonia. El sueño de la boda puede convertirse en una pesadilla”, agregó.

A 3 años de su boda, ahora no sabe si su pelo crecerá como lo tenía antes.