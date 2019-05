Recluta hispana de la NYPD asegura haber sido víctima de asalto sexual en la academia

Una hispana denunció haber sido víctima de comportamiento inapropiado y abuso sexual mientras se estaba preparando en la Academia de la Policía de Nueva York.

Glenda Mejía de 37 años dijo que contrario a lo que se piensa los actos de “fraternización entre reclutas e instructores son comúnes”, la ex aspirante a oficial de la policía dijo también que si no “coqueteas o no eres amigable de la forma que ellos quieren” comienzan a acosarte.

La hispana le dijo que a Daily News que fue despedida debibo a una demanda presentada en una corte de Brooklyn, donde alegaba que producto de los intensos entrenamientos sufrió diferentes lesiones. Tras el despido de la académia sus sueños que ser detective quedaron derrumbados y ahora vive un purgatorio, dijo Mejía.

En la demanda, Glenda Mejía señala directamente al oficial Michael Opromalla, alegando que este le hizo comentarios inapropiados con respecto a su cuerpo y le ofreció lecciones privadas fuera de la académia. Además afirma que otro de los instructores le dijo que debido a que era “muy bonita”, no iba a tener problemas en el recinto.

Por parte de la NYPD, la sargento Jessica McRorie le dijo a Daily News que en la academia no hay tolerancia en los casos de abusos sexuales y se encuentran revisando la demanda.

Este caso se suma a otro reciente que salió a la luz, en el cual aseguraban que un instructor llamado Michael Anderson (51) quien fue trasferido a otro recinto ya que presuntamente tenía una relación amorosa con una de las reclutas de 26 años.