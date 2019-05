Noah Centineo, el actor juvenil que todas las adolescentes siguen en Netflix

Con tan sólo 23 años, el actor estadounidense Noah Centineo se perfila como una de las principales estrellas juveniles de Hollywood, gracias a los roles estelares que tuvo en dos cintas de la cadena de streaming Netflix.

Aunque ya contaba con algunos créditos en televisión, Centineo llamó la atención a finales de 2017 con su aparición en el videoclip “Havana”, de Camilla Cabello. Al año siguiente estelarizó “To all the boys I’ve loved before” (“A todos los chicos de los que me enamoré”), una comedia romántica de Netflix que tuvo muy buena aceptación entre el público teenager.

Noah ganó millones de fans y una exposición mundial gracias a ese filme, por lo que el mes pasado se estrenó (también en Netflix) “The perfect date” (“La cita perfecta”), otra comedia romántica, en la cual su papel es el de Brooks Rattigan, un chico que quiere asistir a la universidad pero que no tiene dinero, por lo cual crea una aplicación con la que cobra por asistir como acompañante a citas.

En “The perfect date” también actúan Camila Mendes y Laura Marano; la exposición de Noah Centineo gracias a Netflix ha provocado que obtenga roles estelares en dos superproducciones de Hollywood: “Charlie’s Angels” y “Masters Of The Universe”, ambas próximas a estrenarse. Aquí un video para que conozcas más acerca de él:

