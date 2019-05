Comentarios de Rubén Díaz padre ‘precipitan’ presentación de ley sobre acoso sexual

Proponen una legislación para que oficiales electos estén obligados a denunciar estos casos y que castigaría con mayor severidad a quienes oculten estas conductas

Una semana después que una nueva polémica envolviera al concejal Rubén Díaz padre, luego que supuestamente asegurara en una reunión privada con colegas del Concejo Municipal que él no reportaría todos los actos de acoso y abuso sexual que presenciara, dos concejales anunciaron este lunes un proyecto de ley para que todos los oficiales electos se vean obligados a denunciar lo que vean y sepan, sin aplicar ningún tipo de discrecionalidad.

La presidenta del Comité de Asuntos de la Mujer y Equidad de Género del Concejo, Helen Rosenthal y el presidente del Comité de Investigaciones, Ritchie Torres presentaron la propuesta de ley con la que pretenden garantizar que en el sector público ningún caso de abuso y acoso a subordinados se esconda.

“Es inconcebible que si alguien ve una situación de acoso o abuso se quede callado. Tiene la obligación de reportarla y lo que esta iniciativa pretende es redoblar los esfuerzos de la ley existente de acoso donde se estipula que un manager está obligado a denunciar cualquier hecho que un subordinado reporte a sus superiores”, aseguró la concejal Rosenthal, advirtiendo que la ley exigirá que las agencias reporten el número de casos recibidos, las investigaciones que se condujeron y las penalidades que se impusieron.

“No podemos legislar para que alguien cambie su comportamiento, pero sí podemos legislar para que esas personas rindan cuentas por sus actos y sean responsabilizados por lo que hacen y de esta manera podemos descubrir patrones de conducta para poder actuar mejor”, agregó la líder política de Manhattan.

Asimismo, el concejal Torres explicó que con la legislación propuesta, que espera sea sometida de manera formal en el Concejo Municipal antes de que termine el verano, se quiere dar mayor severidad a la falta de callar y tratar de ocultar hechos de acoso y abuso sexual, conductas que calificó de “inaceptables” y actos de “complicidad”.

“La ley requerirá al Departamento de Investigaciones que eleve la seriedad de la falta del servidor público que no reporte o se niegue a hacerlo, como quiso proponer el concejal Rubén Díaz. Estamos diciendo que vamos a tratar los hechos de acoso y abuso sexual con la misma seriedad de actos de corrupción y fraude, incluyendo las penalidades que estas conductas acarrean”, manifestó Torres, quien criticó fuertemente al reverendo Díaz.

“Larga historia de ofensas”

“El concejal ya tiene una larga historia de ofensas y comentarios como los que ha hecho contra la comunidad LBGT y a otros grupos y por eso no se merece el beneficio de la duda y reiteramos que la pieza de ley previene que muchos hechos pretendan mantenerse en secreto y nos da la habilidad de actuar con todas las herramientas de investigación”, agregó el concejal de El Bronx, quien podría enfrentarse eventualmente al reverendo Díaz por la silla del Congreso federal que el próximo año dejará el congresista José Serrano.

Amanda Farías, defensora comunitaria del Distrito 18 de la Gran Manzana, defendió la propuesta de los concejales Rosenthal y Torres, y aseguró que evitará que más acciones queden en las sombras.

“En la era del movimiento #Metoo, quedarse callados significa ser cómplices y vemos que en el caso de las mujeres latinas y de color hay un aspecto cultural, dado por el machismo, en el que se asume que ese tipo de situaciones supuestamente son más aceptables, por lo que una ley como esta envía un mensaje claro sobre las responsabilidades de ponerle freno al acoso, sin excusas”, dijo la activista.

Piden protecciones para las mujeres

Por su parte, Sonia Osorio, presidenta de la Organización Nacional para las Mujeres de Nueva York destacó la importancia de promover no solo legislaciones que castiguen a quienes no denuncien el acoso sino educar sobre el tema.

“El acoso y el abuso son temas muy serios con los que las mujeres deben lidiar todo el tiempo y es urgente que empecemos a cambiar esa cultura, y con este tipo de leyes, quienes piensan que dejar pasar el acoso asociándolo con elogios como el concejal Rubén Díaz es permitido, tendrán que aprender que deben cambiar su conducta y su manera de pensar”, aseguró la activista, al tiempo que pidió protecciones para las mujeres que denuncian.

“Muchas veces hay víctimas que hacen sus reportes ante sus superiores y esto les afecta sus vidas y sus carreras y hasta pierden sus trabajos. Por ello es importante llegar a un punto donde todos entendamos la urgencia de denunciar estos hechos que ocurren no solo a nivel público sino en todas las industrias”, agregó la defensora de los derechos de las mujeres.

Gabriela Rendón, de la organización Gender Equality Law Center, aseguró que aunque todavía no se conocen todos los puntos que integrarán la iniciativa de ley que se someterá en el Concejo Municipal, los planteamientos iniciales dados a conocer por los concejales Torres y Rosenthal, van por el camino correcto.

“Es importante que se pongan a andar medidas que sean más estrictas y que tengan más consecuencias, no solamente para quienes cometen esos actos de acoso y abuso sino para las personas que no reporten ese tipo de conductas, que al final se están volviendo cómplices de ese tipo de situaciones”, aseguró la joven. “Por eso es necesario que nos levantemos entre todos y dejar claro que llegó la hora de denunciar todo lo que se vea”.

El propio alcalde Bill de Blasio aseguró que las agencias de Nueva York no van a permitir que el acoso y el abuso sexual sean escondidos.

“Hay que proteger a las víctimas, no a los acosadores. Es así de simple”, comentó el mandatario. “Es la obligación de todos los 400,000 servidores públicos en este gobierno“.

Rubén Díaz se defiende

A pesar de la controversia generada por las presuntas palabras pronunciadas por el concejal Díaz, el reverendo de El Bronx no solo negó que haya hecho tales afirmaciones sino que explicó que sus palabras fueron sacadas de contexto y hasta elogió a los concejales Rosenthal y Torres por la iniciativa que están promoviendo.

“Yo felicito a mis colegas por esa pieza de ley que es muy necesaria en estos momentos y no solo estoy listo para darle mi voto sino que voy a defenderla y auspiciarla”, dijo el concejal, aclarando que jamás sería cómplice de actos de acoso y abuso sexual y advirtiendo que existe una casería de brujas en el Concejo Municipal contra él.

“Yo nunca dije que no denunciaría a los acosadores, por el contrario, si yo veo algo así voy a ser el primero en reportarlo, lo que yo dije y lo dije en una reunión privada, es que en la cultura latina muchas veces estamos acostumbrados a decir piropos como ‘que bien te queda ese peinado’ o ‘te ves bonita’ que no tienen ningún contenido de ofensa ni falta de respeto, y que si escuchamos ese tipo de frases no vamos a andar reportándolas “, dijo el reverendo. “Ellos quieren sacarme cualquier cosa para verme fuera del Concejo, buscan como puedan darle la vuelta al gato, pero dejo claro que siempre estaré dispuesto a reportar cualquier caso de acoso o abuso sexual que vea porque no los tolero, pero hay cosas que para ellos son acoso y para nosotros los latinos son piropos y son dos cosas muy distintas que ellos también tienen que entender”.