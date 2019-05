“The last summer”, una película de Netflix orientada al público juvenil

El filme consolida a K.J. Apa como actor principal, tras la serie "Riverdale"

La serie de televisión “Riverdale” ha sido todo un éxito, y tras dos temporadas su estrella principal, el actor K.J. Apa, fue seleccionado para el rol estelar de la película “The last summer” (“Nuestro último verano”) de la plataforma Netflix.

El filme muestra varios personajes interconectados, en la misma línea de “Love, actually” y “Mother’s day”, influencias que animaron al director William Bindley a escribir junto con su hermano Scott esta historia acerca de un grupo de jóvenes (Apa, Maia Mitchell, Jacob Latimore y Halston Sage) que tras graduarse de la preparatoria se reúnen en Chicago para disfrutar su último verano antes de pasar a la edad adulta y decidir acerca de su futuro.

En “The last summer” también actúan Sosie Bacon, Gabrielle Anwar y Tyler Posey. Acerca del filme, Bindley comentó: “Espero que la cinta conecte con el público de todas las edades, no sólo con las personas de preparatoria que van a ingresar a la universidad, como las que se muestran en la historia”. En cuanto a sus próximos proyectos, destacan la grabación de un episodio piloto para una serie basada en el filme de vampiros de 1987 “The lost boys” y una película de corte inspiracional que tratará acerca de deportes.

Si no has visto “The last summer”, está disponible en Netflix desde el 3 de mayo. Checa este video con una de las secuencias más divertidas:

