Alertan que brote de sarampión ya está presente en toda la Gran Manzana

Autoridades de Salud confirman primeros casos en Staten Island, mientras en Albany analizan un proyecto de ley para obligar a vacunar a los niños sin importar creencias religiosas

El sarampión ya está presente en todos los cinco condados de la Gran Manzana, y por ello las autoridades de Salud insisten en la necesidad de tomar medidas a fin de evitar la propagación del brote, que hasta el momento ha sido diagnosticado en 550 personas, desde que se identificó en octubre pasado.

Así lo reveló este miércoles el Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH), tras anunciar que en Staten Island, el único de los cinco condados donde hasta ahora no se habían reportado casos, fueron identificados un total de 7. De ellos, seis fueron expuestos en el condado de Rockland, al norte de la Gran Manzana, donde se ha identificado decenas de personas con sarampión, y uno está vinculado con Sunset Park, en Brooklyn.

“Los casos recientemente identificados están relacionados con exposiciones en vecindarios con actividad conocida de sarampión“, aseguró la comisionada de Salud la Dr. Oxiris Barbot, advirtiendo de la urgencia de seguir las indicaciones. “Estos casos demuestran la necesidad urgente de vacunarse, especialmente si pasa tiempo en áreas que están experimentando un brote. Este mensaje no puede ser tomado como exagerado si vive, trabaja o asiste a la escuela en estas secciones de la ciudad, vacúnese si puede”.

La Comisionada recordó que el 77% de los casos se han presentado en Williamsburg, Brooklyn, que está bajo emergencia desde el pasado 9 de abril. Asimismo se mencionó que hasta ahora ha habido 42 hospitalizaciones relacionadas con sarampión y 12 ingresos a unidades de cuidados intensivos debido a complicaciones y se aumentó una campaña en español en Sunset Park para crear conciencia de la seriedad del brote.

Dentro de las advertencias emitidas por el Departamento de Salud, se hace un llamado a que tanto niños como adultos sin vacunaciones, reciban dosis de la vacuna MMR, así como una dosis temprana adicional de MMR para bebés de 6 a 11 meses y una dosis temprana de MMR para niños de 1 a 4 años después de la dosis de rutina a los 12 meses.

Hasta el momento, el DOHMH ha dado 123 citaciones civiles a personas de áreas afectadas por no cumplir con la Orden de Emergencia en los códigos postales 11205, 11206, 11211 y 11249, y advirtió que si no acuden o no responden, se impondrán multas de entre $1,000 y $ 2,000 dólares.

Asimismo las autoridades de Salud explicaron que se han administrado 25,510 dosis de MMR a niños de 18 años o menos en Williamsburg y Borough Park desde el 1 de octubre de 2018, lo que representa 11,387 dosis más que en el mismo período del año pasado. La mayoría de los casos en la Gran Manzana están concentrados en esos dos vecindarios de Brooklyn, donde reside la mayor comunidad judía ortodoxa de la Nueva York.

A vacunarse por ley

El anuncio de la expansión de casos a Staten Island surge en momentos en que la Legislatura estatal intenta aprobar un proyecto de ley que obligaría a todos los neoyorquinos a vacunarse contra el sarampión, sin importar sus creencias religiosas.

En la Asamblea, la propuesta de ley A2371 cursa actualmente en el comité de Salud, mientras que en el Senado fue presentada una versión similar del proyecto que derogaría todas las exenciones no médicas de los requisitos de vacunación para niños.

“Tenemos la obligación de proteger a nuestros niños de las enfermedades prevenibles por vacunación, y debemos estar a la altura”, aseguró el senador estatal Brad Hoylman, promotor del proyecto, quien destacó la importancia de que la iniciativa se apruebe antes del 19 de junio, fecha en que termina la actual sesión legislativa. Hasta ahora en todo el Estado hay más de 843 casos de sarampión. “No estamos cumpliendo con ese derecho (de educación a los padres) si no damos todos los pasos, todas las medidas a nuestra disposición, para reducir las enfermedades prevenibles por vacunación”.

Hoylman advirtió que la exención religiosa para que los niños sean vacunados, proporciona un vacío legal a los padres que se oponen a la vacunación.

Casos en escuelas públicas

Luego que una madre salvadoreña de Sunset Park indicara que dos estudiantes de la escuela a la que asiste su hijo estaban enfermo, El Diario intentó conocer cómo en las escuelas públicas, especialmente de Brooklyn, se está enfrentando esta problemática y educando sobre la importancia de las vacunas, al interior de los planteles, pero no tuvo respuesta por parte del Departamento de Educación de la Ciudad.

El sarampión en NYC: