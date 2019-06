Rashel Díaz con su minifalda amarilla en Un Nuevo Día de Telemundo y su coqueteo para Francia

View this post on Instagram

¡Hoy en @unnuevodia nos sentimos en Francia! Y así celebro la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol Femenino. 🇫🇷 ¿Ya prendiste tu televisor? Sólo en @Telemundo podrás disfrutar de esta gran fiesta. ⚽🎉 #VidaRashel