Horas de terror en barrio de Brooklyn: ciclista muere arrollado y tiroteo deja 3 heridos

Nadie ha sido detenido por ninguno de los casos en Brownsville

Ernest Askew, un ciclista de Brownsville de 57 años, fue golpeado fatalmente por un conductor adolescente la noche del jueves, y horas después 3 personas resultaron heridas en una balacera en ese mismo vecindario.

La balacera se produjo cerca de las 5:45 p.m. de ayer en Chester Street y dos de los lesionados fueron reportados en estado grave en Brookdale Hospital and Kings County Hospital. Nadie ha sido detenido por el caso.

Un chofer de 18 años de edad golpeó a Askew mientras viajaba hacia el oeste en Sutter Avenue, alrededor de las 11 p.m. del jueves, informó NYPD.

La policía no identificó al conductor, que no fue arrestado ni acusado, según New York Post.

Fue el 14to ciclista fatalmente arrollado en lo que va de año en la ciudad. La cifra es alarmante, considerando que hubo 10 casos en todo 2018.

“No estamos teniendo un buen año, eso lo sabemos. Hemos tenido demasiadas muertes”, dijo la comisionada de transporte Polly Trottenberg (DOT) a periodistas el viernes por la mañana en una conferencia de prensa no relacionada.

La ciudad ha instalado cientos de cámaras de velocidad y cientos de millas de carriles para bicicletas desde 2014 cuando el alcalde Bill de Blasio asumió el cargo, en el plan “Visión Cero” para eliminar las muertes en el tráfico.

Pero la calle donde murió Askew no tiene carriles para bicicletas, y los defensores acusan que el esfuerzo del alcalde ha ignorado los vecindarios de bajos ingresos como Brownsville, East New York y Canarsie.

No todas las muertes de este año han sido debido a la falta de carriles y varias han sucedido en pleno Midtown. Las causas varían, desde imprudencia de los conductores hasta de los pedalistas.

2019 ha sido un año funesto en el asfalto neoyorquino. Hasta finales de abril, las muertes por accidentes viales ya habían subido 30% con respecto al mismo período el año pasado.