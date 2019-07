No está arrepentida y sigue furiosa: en plena luna de miel Chiquis Rivera rompió el silencio por el escándalo

Exige una disculpa a "El Gordo y la Flaca"

La boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez lleva días ocupando los principales espacios de los programas de espectáculos de habla hispana. Las razones no son las mejores, todos se ocupan del zafarrancho entre los guardias de seguridad y el camarógrafo de “El gordo y la flaca”, además del desplante al resto de la prensa.

En medio del escándalo, los recién casados rompieron el silencio. Lejos de disculparse con los medios de comunicación por los encontronazos, recalcaron que se sienten ofendidos y exigieron una disculpa al programa de Univision conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

“Estoy muy decepcionada de ustedes, siento que me he portado muy bien con los medios, lo que necesiten aquí estoy y lo que hizo ‘El gordo y la flaca’ de mostrar la invitación, el horario y la dirección de la iglesia lo hicieron con malas intenciones y eso no se vale, eso no está bien. Fuimos a buscar otra iglesia y un jardín para casarnos y no se pudo, faltaban cinco días para casarnos, nos pusieron en una situación muy difícil. No se vale, no hicimos nada malo en mantener esto más privado”, se quejó Chiquis a través de un video en redes sociales.

Por la supuesta filtración que hizo “El Gordo” de Molina de la invitación, Juan, tío de Chiquis, se vengó dando a conocer al público su número telefónico.

“Mi tío Juan ha protegido a la familia, es un hombre que no le importa la fama solo protege a su familia, me vio llorar y le dio coraje, le dio tristeza”, reveló.

“Ustedes saben que lo hicieron por maldad, le mandé un mensaje a Lili Estefan y le dije que estaba decepcionada. Fue como (recibir]) una cachetada en la cara, si les vendieron la invitación ok, pero no era necesario poner la dirección y el horario, eso estuvo muy mal, me deben una disculpa”, agregó.

Raúl de Molina y Lili Estefan respondieron a las quejas de la familia Rivera. En otros medios de comunicación hubo muestras de solidaridad e invitaron al boicot para no cubrir más las actividades de la dinastía.

“Yo no necesito de los medios”, dijo contundente Rosie Rivera en otra intervención en redes sociales.

Lorenzo Méndez se unió a Chiquis Rivera en la réplica pública al escándalo.

“No todo el mundo nos ama y nos quiere, pudo haber una persona con una pistola (por eso se contrató seguridad). Tenemos el derecho de mantener una vida privada”, dijo el cantante.

“Nosotros no promovemos la violencia, de los dos lados hubo argumentos, nosotros estábamos adentro disfrutando de la boda. Supimos que el camarógrafo golpeó a uno de los elementos de seguridad también”, concluyó.