Julián Gil ruborizó a Lili Estefan en El Gordo y la Flaca: el actor le ha ofrecido visitar su columpio en casa

La conductora de Univision le ha dicho al ex de Marjorie de Sousa que su experiencia sexual la intimida ¿Será que ha nacido una llama de amor entre estos dos?

Julián Gil le recordó a Lili Estefan que ella tiene una cita pendiente con él. La pareja de conductores hablaban sobre el famoso intercambio de parejas o “swingers”, algo que Lili en un momento lo interpretó en referencia a los columpios.

A raíz del comentario de Lili, Julián reaccionó de inmediato con coquetería y le dijo: “Yo tengo un columpio en casa, Lili”. La “Flaca de Univision”, estalló en risas y se puso colorada.

Pero Julián no paró ahí. “El otro día te invité a tomarte un café conmigo y todavía no me has dicho ni sí ni no. Pero si te gustan los columpios, yo tengo un columpio en casa. Y no te pongas roja”, le dijo entre risas.

Lili se defendió diciendo que ya que él admite haber hecho de todo en la vida, en lo referente a la sexualidad, a ella le da miedo irse a tomar un café con él. “Esas cosas me atormentan”, le dijo la Flaca. El actor le respondió claro, “en la sexualidad he sido bastante atrevido y bastante aventurero…”. Sus palabras fueron interrumpidas por Clarissa Molina, quien aseguró que Julián Gil no pierde el tiempo.