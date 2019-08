Paty Cantú presume nuevo tatuaje, pero su retaguardia es la que roba todas las miradas

View this post on Instagram

“…BAILO PARA MI”. #AMiMeGusta #nuevamúsica #nuevovideo #colaboraciones #3deMayo @freakycolectivo feat @delaghettoreal y #lamexicana. (Este SI es mi pelo amigos!) 💖 Viva México C——-s!. #MexicanStyle #luchalibre #patycantu #dismyrealhairnow #caderona #CORAZONUDA #inventopalabras #DisculpaNERUDA jaja #alamexicana. 🇲🇽 🇨🇴 🇵🇷 LINK EN STORIES.