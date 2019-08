¿El peor vestido de novia de la historia? Parece que la novia tuvo un desafortunado “accidente”

El diseño incluye un listón de color en una parte muy extraña

Cuando se trata de elegir el vestido para una ocasión tan especial como el día de la boda, en general las novias son sumamente cuidadosas y buscan el diseño que mejor acomode a su cuerpo y que entre en su presupuesto. Pero en este caso, hay que admitir que la idea del modisto no fue la mejor.

¿Será éste el peor vestido de novia de la historia? El listón de color, ubicado en un sitio extraño, hace parecer que la novia tuvo un desafortunado “accidente”.

La imagen, compartida en Reddit, muestra un vestido de novia blanco en el que destaca un listón de color marrón. El problema es que está colocado en la parte posterior del vestido, justo en el trasero de la novia.

El título de la foto no puede ser más descriptivo: “Lo que toda novia quiere: un listón marrón saliendo de su trasero”.

Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. “Diseño horrible. Literalmente”, escribió uno. “El diseño es terrible, la hace ver como un lápiz”, señaló otro. “Por extraño que parezca, nadie estaba comprando este diseño, pero ahora está teniendo una gran venta”, apuntó uno más. “Al principio pensé: ‘bueno, tal vez sea sólo el filtro en esa foto lo que hace que la cinta se vea marrón, tal vez esa cinta es realmente roja’. Entonces me di cuenta de que una cinta roja en ese lugar no sería mucho mejor“, escribió alguien más.

Lo cierto es que si una novia busca un detalle de color en su vestido blanco, lo mejor es que se asegure de que no se encuentra en un lugar poco favorecedor.