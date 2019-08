Millonario escondió un tesoro en las Montañas Rocallosas, ¡y aún no lo han encontrado!

Se cree que, hasta la fecha, más de 350,000 personas han ido en su busca sin tener éxito

Aunque no lo creas, hay un tesoro escondido en Estados Unidos que sólo está esperando que una afortunada persona lo encuentre para convertirla en millonaria.

Todo comenzó en 2010, cuando el millonario Forrest Fenn viajó a Santa Fe, Nuevo México, específicamente a la zona de las Montañas Rocallosas, para enterrar en alguna parte de estas tierras un cofre de bronce que contiene un tesoro lleno de monedas de oro, pepitas de oro y gemas preciosas.

Fenn dijo que el cofre con esta fabulosa riqueza está escondido en algún lugar de la enorme cordillera. Hasta la fecha, el millonario calcula que unas 350,000 personas han ido en busca del tesoro, y se cree que al menos 3 han muerto en el intento. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha podido encontrarlo.

Y es que, para poder hallarlo, es necesario resolver las pistas que Fenn ha dado. Dichas pistas que supuestamente indican el lugar exacto del cofre están en dos libros que publicó el millonario, llamados ‘The Thrill of the Chase’ y ‘Too Far to Walk’. También se dice que un poema de Fenn que comienza diciendo: “Begin it where warm waters halt” (“Comienza donde las aguas cálidas se detienen”), incluye hasta nueve pistas.

“Lean las pistas de mi poema una y otra vez, y estudien los mapas de las Montañas Rocallosas. Traten de ‘empatar’ las dos cosas. El tesoro está ahí afuera esperando a la persona que pueda cruzar todas las líneas en el lugar correcto”.

Se estima que el tesoro tiene un valor de alrededor de $2 millones de dólares, pero Fenn dice que algunos de los artículos que contienen tendrían que ser evaluados de nuevo, por lo que el monto podría ser todavía mayor.

También dio a conocer que el cofre tiene 20.2 libras de oro, 265 monedas American Gold Eagles y Águila Doble, además de antiguos artefactos de oro y joyas.

