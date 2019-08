En Chisme No Like hablan del supuesto uso de cocaína en los camerinos de El Gordo y la Flaca de Univision

Las mujeres que han sido acosadas por Enrique Albis dicen estar muy sentidas con Telemundo, porque dicha televisora no les ha dado espacio para hablar y El Gordo y la Flaca les negó la oportunidad, también

Javier Ceriani compartió información comprometedora en el programa Chisme No Like, el cual conduce junto a Elisa Beristain, en relación al caso de Enrique Albis ex productor de El Gordo y la Flaca.

El conductor señaló que ahora son nueve las mujeres que se unen en denuncias por acoso sexual en contra de Albis. Pero además aseveró que una bailarina brasileña le ha expuesto que Albis le ofreció el uso de cocaína en los camerinos de El Gordo y la Flaca de Univision. Con esta declaración Ceriani aseveró que deberían parar, es decir suspender la emisión del programa en todo lo que se abre y procede un proceso de investigación. “Este programa hay que pararlo hasta que esta investigación termine”, dijo el argentino.

En el programa Chisme No Like también se comentó que una de las víctimas, de nombre Jennifer Guevara, fue a Univision -en este semana- para hablar con las productoras de El Gordo y la Flaca, más dos abogadas de Univision y alguien de Recursos Humanos del canal. El conductor aseveró que Jennifer llegó para pedir justicia y dijo claramente que no quería dinero, según Javier Ceriani la joven expresó lo siguiente: “No quiero dinero, quiero justicia. Quiero a Albis preso, pero también quiero que El Gordo y la Flaca abra un espacio para que las chicas hablemos qué nos pasó”. Pero la petición fue rechazada, según dijo el comunicador. “La gente de Univision dijo que no. Ellas pidieron tiempo para hablar y Univision les dijo que no”, contó el argentino quien agregó: “Fue la peor decisión que hicieron muchachos”.

Las víctimas, según contó Javier, están sentidas con Telemundo, televisora a la que señalan como cómplice. Éste también expuso que muchas actrices famosas de dicha cadena también fueron acosadas en los casting, y no les están dando espacios a estas jóvenes.

Las víctimas de momento no hablarán más sobre los hechos porque al parecer el proceso de investigación, a raíz de que se introdujo la demanda, ha dado inicio.