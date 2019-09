Un hábito común entre quienes buscan reducir algunas libras

El sabor dulce de la goma de mascar puede ser un buen aliado para evitar consumir decenas de calorías en el momento en que el antojo apremia, pero ¿efectivamente masticar chicle ayuda a perder peso?

Algunos expertos respondieron a esta pregunta en el portal especializado Eat This, Not That! Y lo que dicen puede ser alentador para algunas personas.

“La goma de mascar puede ayudar a perder peso al reducir los antojos y la posterior ingesta de calorías, aumentar el gasto de energía y reducir los niveles de estrés“, dijo la nutrióloga clínica Danielle Staub. Esto es particularmente útil para personas que tienden a comer cualquier tipo de alimento cuando sienten ansiedad, angustia o alguna otra emoción. En estos casos, elegir chicles sin calorías puede ayudar a pasar el momento del antojo con saldo blanco en el balance calórico.

Sin embargo, cuando el chicle se utiliza para saltarse comidas y aliviar el hambre, la estrategia es la equivocada para perder peso. “Debemos asegurarnos de no intercambiar de manera intencional la comida por un chicle, ya que esto puede descarrilar los esfuerzos de pérdida de peso a largo plazo”, advierte Staub.

Adicionalmente, la goma de mascar no es lo más recomendable para las personas con problemas de inflamación intestinal o gases, pues sus problemas se acentuarán. Asimismo, los edulcorantes artificiales del chicle pueden alterar el microbioma intestinal e incluso aumentar la sensación de hambre.

Sin embargo, masticar chicle no hará que las libras de más desaparezcan como por arte de magia. Es necesario tener una alimentación balanceada y un régimen de ejercicio diario. Pero si tu hábito por la goma de mascar es ya inevitable, los nutricionistas recomiendan elegir chicle con sabor a menta, lo más natural posible y con la menor cantidad de azúcar agregada.