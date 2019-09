Gloria Trevi es la ‘Diosa de la Noche’ y su cómplice es Karol G

La mexicana trae una explosiva gira llena de mucha sensualidad y seducción

Gloria Trevi es la Diosa de la Noche. La cantante mexicana arranca con una nueva gira en donde la sensualidad y la fiesta serán una constante. El próximo 13 de septiembre la mexicana arrancará con esta aventura, en donde contará con la participación especial de Karol G. Quien se unirá a algunos de los conciertos de “La Trevi” para interpretar juntas “Hijo de Pu**”.

La Opinión conversó con Gloria Trevi y en exclusiva invitó a todo su público a que no se pierdan de su gira “Diosa de la Noche” en donde volverán a sonar sus antiguos éxitos musicales, pero también señaló que muchos de estos tendrán nuevas versiones en relación al sonido.

Gloria Trevi reconoce que el éxito, pese a los momentos duros de su vida, se ha convertido -gracias a su público- en una constante. “Es mejor que la gente no recuerde lo malo. Es mejor que el público nuevo ni siquiera sepa qué fue lo que pasó“, dijo Gloria en relación a su pasado. Pero también con humildad asume que sabe lo que es caer y luchar para levantarse.

Sobre el cariño y el apoyo del público en sus actualizaciones musicales, Gloria Trevi afirma que el apoyo que recibe se debe a que la gente le cree. “Muchos exponentes pueden unirse o adaptarse a un género, pero la gente puede no creerles, porque no se ven cómodos en el”, reflexionó Gloria.

Karol G, durante la conferencia de prensa reafirmó la visión de Gloria al señalar que cuando escribió “Hijo de Pu**”, sentía que algo le faltaba al tema. Y fue hasta que conoció a Gloria Trevi que sintió que el tema estaba listo para salir porque había encontrado a la persona idónea para interpretarlo en colaboración. “Sabía que ella le iba a inyectar la fuerza que le faltaba, porque Gloria es como yo. Tiene el valor para decir lo que piensa y lo que siente”.

Karol también aceptó públicamente que para ella una cantante como la intérprete de “Ábranse Perras”, sirven de inspiración. “Estar con ella es como un abrazo de buena suerte para mí, de buena suerte para todo lo que me falta por recorrer”, aseguró la colombiana.

Gloria afirmó que la participación de Karol G en su gira no es un versus, porque ellas no han sido nunca competencia. “Esto es para introducir a Karol en mi público, y para que yo me acerque al de ella también”, afirmó “La Trevi”.

La gira “Diosa de la noche” es un regalo de Gloria Trevi para sus fans en Estados Unidos, con quienes se identifica porque sabe las dificultades que atraviesan para estar mejor. “Para estar arriba he tenido que morder el polvo”, dijo Gloria.

La colaboración con Karol G también nace como respuesta por parte de Gloria, a una petición de sus fans. En entrevista nos dijo que sus fans expresaron su deseo de verla con Karol G en una colaboración musical. Y explicó que ella lee a sus fans constantemente, tanto en redes sociales como en sus reacciones en YouTube.

“Sí, es verdad que a veces le digo a una persona que me maneja las redes que me publique algo, pero la mayor parte del tiempo soy yo. Veo y leo lo que mis fans me dicen”. Sobre los haters dijo: “Pues en mis redes no han mucho de eso, pero cuando aparecen mi club de fans se encargan de ellos“, señaló.

La cantante le dice a su público en Estados Unidos que se preparen para lo que se viene con la “Dios de la Noche”, gira que describe como una verdadera fiesta en una disco. En donde se podrán vivir todas las emociones de una buena celebración, y aseguró que en esta no puede ni debe faltar el mariachi. Que está ansiosa por ver cómo su público se vestirá para asistir a este evento.

La gira de la mexicana dará inicio el 13 de septiembre en Fresno, CA y recorrerá así 23 ciudades en Estados Unidos, algunos de estos la llevarán a presentarse en recintos como Radio City Hall, en Nueva York; The Forum, en Los Ángeles; AmericanAirlines Arena, en Miami y el AllState Arena de Chicago.

Gloria Trevi estará también en Denver, Las Vegas, Houston, Phoenix, Dallas, San Diego, Atlanta, Kansas, Washington, entre otros.