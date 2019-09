El día que la rapera Cardi B confesó que fue pandillera de Bloods en NYC

Lo que Tekashi 6ix9ine dijo en su testimonio en un juicio federal por crimen organizado en Manhattan ya la propia rapera lo había reconocido el año pasado

Aunque para algunos pueden sonar novedosas las declaraciones del rapero Tekashi 6ix9ine en una corte de Nueva York este jueves referente a la supuesta afiliación de Cardi B a la pandilla Bloods; el año pasado, la artista urbana había confesado en una entrevista que formó parte de la organización.

La rapera Cardi B, de origen dominicano pero criada en El Bronx, indicó a la revista GQ en abril del 2018 que en su adolescencia compartía con amistades que la llevaron a ingresar a la organización, de la que hoy dos influyentes miembros son acusados en la Corte Federal de Manhattan por delitos que van desde secuestro, robo y tráfico de drogas.

En el extenso artículo, titulado las “Movidas de dinero de Cardi B”, la exponente no solo se refiere a su participación en la pandilla, también a la estricta crianza de su madre, los procedimientos para aumentar su trasero, su carrera de estríper y hasta de antiguos presidentes de Estados Unidos como Franklin Delano Roosevelt.

“Cuando yo tenía 16 años, yo me la pasaba con muchos ‘Bloods’. Yo me la pasaba con mis amigos. Y ellos me decían , ‘Tú sí sabes cómo hacerlo’ (‘Yo, you really get it poppin’). Debes venir a casa. Te debes convertir a los Blood. Y lo hice. Sí, lo hice”, reconoció la rapera.

“Tú puedes hablar con alguien que es considerado “Big Homie” (quien te integra a la pandilla) y ellos te van a decir, ‘No te metas a la pandilla’. La persona de la que yo estoy por debajo, ella te diría, ‘No te metas a la pandilla’. No es sobre violencia. Es como…no te haces dinero con eso”, agregó la exponente quien describió el grupo como una especie de sororidad o fraternidad.

En el intercambio, Cardi B explicó que decidió contar esa parte de su vida ahora porque está ganando el juego, esto en referencia a que ya tiene una carrera más o menos establecida, por lo que no cree que esas intimidades afecten su carrera.

” Ya a mí me firmaron. Yo puedo hacer eso ahora. Yo soy más inteligente de lo que la gente cree. Hay tantas cosas que yo me he limitado a mí misma porque yo quería un contrato de $1 millón de dólares. Cuando yo hago entrevistas, yo no hablo de eso, porque puedo perder aprobaciones…”, planteó.

Añadió, además, que decidió guardar ese detalle de su vida porque no quería que sus seguidores pensaran que está bien pertenecer a pandillas.

Sin embargo, luego de que el rapero hiciera las expresiones como testigo de la fiscalía contra sus antiguos socios Anthony “Harv” Ellison y Aljermiah “Nuke” Mack, y mencionaran miembros de la industria musical supuestamente vinculados a Nine Trey Gangster Bloods, Cardi B quiso borrar las expresiones pasadas y negó vinculación con el grupo criminal por redes sociales.

Paradójicamente, la artista borró de Twitter el mensaje sobre el particular que había compartido.