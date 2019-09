Lady Frijoles casi se queda en blanco mientras “Las Doñas” discutían el tema del racismo

Miriam Zelaya Gómez, deportada hace poco más de una semana a su natal Honduras, acaba de estrenarse como presentadora del canal Qhubo TV

Miriam Zelaya Gómez, apodada en redes “Lady Frijoles”, pareció haberse quedado en blanco cuando sus compañeras del programa “Las Doñas” opinaban sobre el racismo, que fue el tema del día en el episodio de este lunes.

Se supone que las cuatro moderadoras, incluyendo a la exparticipante de la caravana migrante que la semana pasada se estrenó como talento del espacio, manifestaran su sentir sobre el tópico.

Sin embargo, ya la transmisión había superado los 10 minutos y hasta habían analizado un video relativo al tema, y la mujer no hacía el mínimo comentario.

No fue hasta que un espectador llamó al canal y asoció la discusión con la historia de Zelaya Gómez en Estados Unidos, que la centroamericana reaccionó.

“El secreto de los que triunfan es empezar de nuevo”, le expresó el seguidor a modo de consejo a Zelaya Gómez, mientras le vaticinó triunfo “en el nombre de Jesús”.

A esto, la presentadora respondió: “Gracias, amén, amén. ¡Buen día!”.

Inmediatamente, interviene otra de las conductoras para indicar que en el caso de Zelaya Gómez, ésta estuvo discriminada por los “gringos” en Estados Unidos.

A poco de que se acabe la discusión del tema, las compañeras de Lady Frijoles la emplazan para que hable. La madre expone que una de sus hijas que es blanca le dijo que quiere tener el color de piel de ella.

“Como mi niña, mi niña es balnca, verdad… me dice, ‘mamá, me dice, mamá por qué yo no saqué su color’. ‘Usted sacó el color de su papá y la verdad, pues… ‘Mami, pero yo quiero tener tu color, porque tu color es muy bonito; y le digo yo, ‘no mi amor, así Dios la hizo y usted se mira hermosa con su color’, y es blanca. Y yo decía,

‘Dios, Dios dame un niño que me salga trigueño’; y salieron blancos, y así amo a mis hijos porque son blancos. Así los ha creado Dios”, planteó.

“Dios pinta el color de uno, trigueño, negro, blanco, chele, rojo, como Dios quiere. Y yo me siento bien, hermosa, gordita, bella, yo me miro, bien, excelente…”, puntualizó la mujer.

A menos de una semana de ser deportada de EEUU a Honduras, “Lady Frijoles” fue contratada por el canal Qhubo TV para moderar el programa.

Algunos usuarios en redes han tomado con esceptismo su participación, ya que consideran que la mujer no tiene ni el conocimiento ni la preparación para ser presentadora de TV.

A Zelaya Gómez la apodaron “Lady Frijoles” luego de que rechazara este alimento en una parada de la caravana migrante de noviembre pasado en México en medio de una entrevista con un medio alemán. La hondureña fue devuelta a su país en medio de un caso de agresión reportado en marzo pasado en el que atacó junto a su hermana a la casera que las cobijaba en Dallas, Texas.

La convicta cumple sentencia en probatoria.