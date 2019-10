Patricia Manterola habló por primera vez después de la muerte de su padre

Tiene que seguir adelante con su vida

Hace una semana Patricia Manterola sufrió la muerte de su señor padre. Don Jorge Manuel fue encontrado sin vida en el interior de su auto en Cuernavaca, Morelos, después de un infarto.

La ex de Garibaldi se ha mantenido atenta de las redes sociales en todo momento. De hecho se despidió con un mensaje emotivo de su papi.

A unos días del suceso, la bella cantante se manifestó fuerte para seguir adelante como lo hubiera querido su padre.

“Independientemente de este momento tan intenso que estoy viviendo en mi vida personal y mi carrera, los dos son como polos opuestos, la pérdida de un ser querido y el nacimiento de un proyecto profesional. Obviamente no están a la altura una de otra, no tienen comparación, pero me crean emociones confrontadas. Precisamente me siento más fuerte, porque siento la presencia de mi papá más fuerte que nunca, siento que lo está viendo todo”, expresó en declaraciones a People en Español.

Paty Manterola lanzó recientemente su sencillo “Leyenda”, uno que quedará con especial énfasis en su historia musical por lo sensible del momento.