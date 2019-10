Organizaciones alertas ante juicio que busca “luz roja” para licencias de conducir para indocumentados

Jueza niega a coaliciones proinmigrantes participar en la querella que pretende frenar la Ley que garantiza permiso de manejo a indocumentados

A escasos dos meses, de la entrada en vigencia del Proyecto Luz Verde aprobado por la Asamblea Estatal, que abre el paso a los inmigrantes indocumentados a tramitar un permiso de conducir en Nueva York, organizaciones pro inmigrantes siguen en la mira de algunos “movimientos judiciales”, en condados en el norte del estado, en donde sigue su curso una demanda que intenta poner luz roja a esta identificación que beneficiaría a 750,000 personas.

Cuatro coaliciones indicaron que el Tribunal Federal de Distrito Oeste de Nueva York emitió una decisión que niega, sin perjuicio, una moción de la Coalición de Inmigración de Nueva York, el Ministerio Rural y de Migrantes, la Federación Hispana, Latino Justice y cuatro residentes individuales de Nueva York, a intervenir como defensa en un intento judicial de freno a las licencias, presentado por el Secretario del Condado de Erie, Mickey Kearns.

José Pérez, consejero general adjunto de Latino Justice, considera que este fallo debe generar una seria reflexión sobre importancia de la experiencia de las coaliciones que defienden a los inmigrantes, a medida que avanzan batallas legales de este tipo.

Aunque a estas organizaciones y a un grupo de inmigrantes afectados por no contar con permiso legal para conducir, no se le permitirá estar en el banco de defensa de la ley, en el inicio del juicio el próximo miércoles 23 de octubre, Pérez manifiesta estar “en la orilla de la confianza y el optimismo de que la jueza Elizabeth Wolford, no pondrá trabas a un beneficio que fue debidamente analizado por la Asamblea Estatal”.

Agregó que el Procurador General, ha comprobado públicamente que la ley es totalmente constitucional, tal como está escrita, y que defenderá enérgicamente el estatuto ante todos los desafíos legales.

“Las frívolas y sospechosas demandas, presentadas por el secretario del condado de Erie y por otros, buscan retrasar la próxima implementación de esta ley, sin ningún fundamento jurídico”, insistió el activista.

La jueza Elizabeth Wolford dijo a medios locales que “si bien las partes solicitantes en participar en la defensa de la Ley de Luz Verde, pueden tener argumentos diferentes, su objetivo es el mismo”.

La demanda aceptada

La demanda presentada el pasado 9 de julio, contra el gobernador Andrew Cuomo, la fiscal general del estado Letitia James y el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) Mark Schroeder, argumenta que la nueva ley estatal, está en contraposición con disposiciones federales de inmigración, que prohiben claramente otorgar identificación alguna a indocumentados.

La primera iniciativa de minar el camino a las nuevas licencias, surgió del secretario del condado de Erie, Mickey Kearns, posteriormente el secretario del condado de Rensselaer, Frank Merola, presentó una demanda federal similar, la cual fue rechazada por el tribunal hasta que se tome una desición firme a la solicitud de la primera revisión judicial. Todos los intentos por evitar la emisión del documento, han surgido en condados en el norte de Nueva York.

El razonamiento principal, de quienes se oponen a otorgar permisos de conducir a indocumentados, es que la ley tiene un trasfondo inconstitucional, porque obliga a ocultar registros e información a las autoridades federales de inmigración.

La Fiscal General, Letitia James reiteró a El Diario que la medida podrá resistir todos los escrutinios legales: “Esta ley tiene como objetivo hacer que nuestras carreteras sean más seguras y nuestra economía más fuerte. Continuaré defendiendo enérgicamente esta ley, contra todos los que se oponen”.

Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. trata de atajar otro de los argumentos en contra de la vigencia de la ley.

“Es el colmo de la hipocresía que los empleados de un condado, afirmen que no tienen los recursos para procesar la documentación de los inmigrantes, pero pueden gastar libremente los dólares de los contribuyentes en esta demanda discriminatoria, que está destinada al fracaso “, aseveró.

¿Desconocimiento o racismo?

A criterio de la mexicana Librada Paz, activista del Ministerio Rural y de Inmigrantes, justamente en los condados en donde algunos factores políticos intentan “poner un muro a este importante avance”, es donde las comunidades de inmigrantes añoran más el permiso para conducir, pues se trata de localidades rurales en donde el transporte público es casi inexistente.

Paz baraja dos posibilidades: o se trata de desconocimiento o es simplemente racismo.

“Yo no creo que quienes se oponen a la licencia, ignoren que solo es una identificación para conducir y no otorga en lo absoluto otros derechos, como votar. A mi juicio y en mi opinión muy personal, es puro racismo”, aseveró.

Por su parte, Jorge Vásquez, abogado asociado de Latino Justice asegura que desde cualquier tribuna defenderán el logro de los neoyorquinos, que pretende ser impedido por empleados de condados con conexiones con el poder antiinmigrante.

“Doce estados ya ofrecen licencias de conducir para inmigrantes indocumentados y en diciembre, a pesar de los esfuerzos de algunos empleados de condados, Nueva York se unirá a la lista “.

5 claves sobre la licencia de conducir

La ley Luz Verde entrará en vigencia el próximo 14 de diciembre

La nueva legislación limita la recopilación de información confidencial al prohibir al DMV escanear y almacenar documentos originales utilizados para solicitar las licencias estándares y de preguntar sobre el estado de ciudadanía o inmigración de los solicitantes.

Cierta información confidencial del solicitante -incluida el número de Seguro Social, lugar de nacimiento, país de origen y número de identificación-, no puede ser divulgado por el DMV, a menos que sea en respuesta a una orden judicial o citación emitida válidamente, (una “orden administrativa” emitida por ICE no sería suficiente).

El DMV no se le permitiría revelar registros que muestren qué tipo de licencia una persona posee, para limitar las suposiciones que se podrían hacer sobre su estatus migratorio.

La nueva ley también hace ilegal el uso del tipo de licencia que una persona posee, como prueba de su estatus migratorio o como base para arrestar.

