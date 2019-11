Madre hispana de North Carolina denuncia que su pareja violó a sus hijas

Advertimos que los detalles de la historia son contenido sensible

Una madre hispana busca justicia para sus hijas después de que descubriera que su pareja violó a sus hijas.

En reporte de Univision North Carolina, la mexicana Araceli Montes contó que sus dos hijas fueron abusadas sexualmente hace año y medio por el padrastro.

La madre identificó al sujeto como Francisco Figueroa Ramírez, con quien tuvo un hijo. El sujeto le ayudó a criar a las niñas.

Relacionado: México casi entrega el consulado de Las Vegas a un acusado de abuso sexual

“Era el hombre perfecto, amoroso, protector, incluso él les enseñó a escribir español a mis hijas”, dijo Montes en el reporte.

La mujer dijo que una corazonada la llevó a indagar. Montes notó que las niñas tenía otro comportamiento y que Figueroa les dejaba hacer cosas que antes no podían.

Las menores también hablaron en el reportaje. Explicaron que el hombre les pedía hacer algo a cambio de juguetes o dulces. También las intimidaba para que no contaran.

Relacionado: Demanda de $10 millones contra moteles por violación reiterada de una niña en Nueva York

La madre dijo que el hombre negó los abusos, pero para confirmar las sospechas llevó a las niñas al hospital. Allí se enteraría de que el hombre las violaba por vía anal.

“Ellas me preguntaron y ‘¿cómo se da uno cuenta si fuimos abusadas, cómo se dan cuenta los doctores?’, entonces les expliqué de la virginidad“, dijo Montes. “Y ellas me dijeron: ‘pero entonces no nos van a encontrar nada, porque él lo hizo por donde hacemos popó'”.

La madre llevó el caso a las autoridades estadounidenses y también al Consulado de México para que se haga una denuncia en la procuraduría de ese país. También le han dado ayuda psicológica.

Aquí puedes ver el reporte de Univision.