En el supermercado está la solución para esas libras de más

Cuando se trata de reducir el peso corporal, es importante poner atención a lo que comes y a lo que no comes. Consumir frutas es una excelente manera de comenzar a quemar grasa y mantener controlados los antojos de algo dulce.

Las frutas contienen muy pocas calorías y están llenas de nutrientes para mantener el estómago lleno por más tiempo. Según los Dietary Guidelines for Americans, comer frutas específicas puede ayudar a perder peso y reducir tallas. Y éstas son las 5 frutas más poderosas para quemar grasa.

Manzanas

Son una de las fuentes más ricas en fibra que se encuentran en la naturaleza. Estudios demuestran que la fibra es una parte integral de la reducción de la grasa visceral (abdominal), ya que una mayor ingesta de fibra soluble por día es efectiva para reducir la grasa del vientre en un porcentaje importante.

Albaricoques

A pesar de su tamaño, los albaricoques frescos son una fuente confiable de fibra insoluble para las personas que siguen una dieta baja en grasas. La fibra absorbe mayores cantidades de agua y prolonga la sensación de saciedad después de comer. Por eso este pequeño gigante nos ayuda a perder peso.

Aguacates

Son conocidos por su alto contenido en grasas, pero también ayudan a quemarlas. Las altas cantidades de ácidos grasos omega 9, que se clasifican como grasas monosaturadas, facilitan los procesos metabólicos y convierten la grasa en energía. Y si algo contiene el aguacate es omega 9.

Bananas

Hay un mito sobre las bananas que dice que hacen acumular grasa en el vientre, pero en realidad, son excelentes para reducir la grasa corporal, nos mantienen satisfechos por más tiempo y su alto contenido de magnesio y potasio ayuda con problemas de indigestión e hinchazón.

Arándanos

En general, todos los tipos de bayas tienen grandes beneficios para la salud, pero el arándano es el rey de estas frutas. Los arándanos son ricos en antioxidantes útiles para combatir las grasas. Los antioxidantes ayudan a acelerar el metabolismo, con lo que nuestro organismo se vuelve mucho más eficiente para quemar calorías.

Así que lo mejor que puedes hacer es comer estas frutas en cualquier lugar y como complemento para tu desayuno, como postre después de la comida o como un refrigerio entre comidas.