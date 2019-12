Te invito a tener conciencia de los productos que pones en tu cuerpo

Este mes se cumplen tres años desde que fui diagnosticada con cáncer de seno. Fue una etapa muy difícil en mi vida pero gracias a Dios, le gané la batalla a esta enfermedad tan traicionera. Desde entonces me dije a mi misma: “No vuelvo a utilizar en mi cuerpo nada que pueda ponerme en riesgo a contraer cáncer”, así que decidí no usar ningún desodorante tradicional. De seguro vas a decir ¿qué tiene que ver el mal olor de las axilas con una enfermedad como ésta?

Mientras batalla el cáncer descubrí que los desodorantes que hay en el mercado contienen aluminio, un ingrediente que detiene el flujo de sudor hacia la piel y hace que no sudemos, sin embargo, al aplicarlo diariamente, la piel absorbe este componente que puede tener efectos secundarios como el crecimiento de células cancerosas en los senos. Por esta razón decidí optar por un desodorante casero, sencillo y económico.

Recientemente, hice un video para mis seguidores de Facebook mostrando detalladamente cómo hacer este desodorante que solo lleva dos ingredientes: Aceite de coco y bicarbonato de sodio. Lo titulé: “Dile adiós al mal olor”. Pensé que esta receta casera sería de interés únicamente para personas que están enfrentando el cáncer o para aquellos que como yo, lo superaron.

Sin embargo, sucedió algo inesperado, todo el mundo quería ver el video, y hasta me llamaron de la televisión para enseñar la receta en vivo. Nunca uno de mis videos había alcanzado más de 20 millones de vistas en tan solo una semana. Me pregunté: ¿Por qué un video de desodorante casero se hizo viral? Luego de ver los cientos de miles de personas que lo compartieron, me di cuenta del miedo tan grande que todos tenemos de contraer esta terrible enfermedad o que un a ser querido le toque vivirla.

Por eso, te invito a tener conciencia de los productos que pones en tu cuerpo, especialmente si existe historial de cáncer en tu familia, o si sufres o has sufrido esta enfermedad. Trata esta receta de desodorante casero, ¡te va a encantar! Tu cuerpo es un templo sagrado así que debes cuidarlo, protegerlo y respetarlo.

