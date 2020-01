¿Por qué vacunar a los niños contra la infuenza? Una niña de 4 años quedó ciega a causa del flu

Una complicación afectó gravemente su cerebro

La influenza no es una infección cualquiera: sus consecuencias pueden ser tan serias que, tan sólo en esta temporada, 32 niños han muerto en Estados Unidos a causa de este virus, 21 afectados por la cepa de influenza tipo B, que perjudica más a los menores que a los adultos. Y este fue el virus que enfermó a la pequeña Jade DeLucia.

¿Por qué vacunar a los niños contra la infuenza? La niña de 4 años quedó ciega a causa del flu, pues no recibió la inmunización para esta temporada. Su madre, Amanda Phillips, recuerda que su hija presentó fiebre entre el 19 y el 23 de diciembre que cedió con un medicamento, pero para el 24 sus padres tuvieron que llevarla a emergencias del Centro Médico Covenant, en Iowa.

La fiebre le causó una convulsión, por lo que fue trasladada por helicóptero al Hospital de Niños de la Familia Stead de la Universidad de Iowa. Phillips narró a WHO TV que, justo el día de Navidad, los médicos descubrieron que la influenza le había causado encefalopatía necrotizante aguda, una grave complicación de la influenza que afecta al cerebro.

Los médicos “dijeron que tenía un daño cerebral significativo. Dijeron que nuestra hija podría no despertar nunca, y si lo hacía, podría no ser la misma”, relató la madre. Una semana después, justo el día de Año Nuevo, la pequeña Jade abrió los ojos y sonrió. Su familia se llenó de esperanza. Y si bien presentó una gran mejoría en los días siguientes, algo no parecía estar bien con sus ojos: Jade no podía ver.

La neuróloga de la pequeña, Theresa Czech, explicó que la inflamación cerebral que sufrió afectó la parte de su cerebro que percibe la vista, incluso cuando sus ojos están en perfectas condiciones. “No sabemos si recuperará la vista“, explicó. “Dentro de tres a seis meses lo sabremos. Cualquiera que sea la recuperación que tenga a los seis meses, es probable que eso sea todo lo que tendrá “. Además de la ceguera podría presentar problemas cognitivos o de desarrollo que se evidenciarán en los próximos meses o incluso años.

Jade se fue a casa el 9 de enero pasado, hecho que causó la felicidad de su familia: su padre, Stephen DeLucia; Catalina, su hermana mayor y, por supuesto, su madre, quien explicó que la menor recibió una vacuna contra la influenza en marzo pasado, pero no sabía que debía vacunarla de nuevo para la temporada 2019-2020, pues así como el virus de la influenza muta, la vacuna también cambia.

“Queremos que los padres sepan que deben aplicar la vacuna contra la influenza cada temporada“, dijo Phillips.

Los padres de Jade han faltado al trabajo para cuidar a su pequeña hija y deben cubrir facturas médicas, por lo que han iniciado una página de GoFundMe para recaudar fondos. Si puedes ayudar, cualquier monto será profundamente agradecido.