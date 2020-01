Anitta dejó su trasero al descubierto con impúdica tanga de leopardo

View this post on Instagram

Vem ver um pouco do que aconteceu no primeiro @EnsaiosDaAnitta no Rio de Janeiro, meus amores… Que noite incrível! Obrigada a todos… quem já estiver com saudade, preparem-se porque fim de semana tem mais… Dia 25 em São Paulo e dia 26 no RJ de novo. @clarobrasil @cheetos_brasil @skolbeats @rexonabrasil Beba com moderação #publi