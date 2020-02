Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, se solidariza con caso Fátima, pero algo no cuadra…

Se trata de contastes...

Emma Coronel, la esposa del convicto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se sumo a la campaña en redes sociales contra el abuso de menores a raíz del asesinato de Fátima Aldrighett.

La exreina de belleza, que procreó gemelas con el capo quien cumple condena de por vida en una prisión de máxima seguridad en Colorado, compartió su solidaridad por medio de una de sus historias de Instagram.

En la publicación la mexicana truena hacia los que atentan contra la niñez como los asesinos de Fátima, quienes secuestraron y mataron a la pequeña de 7 años antes de dejar sus restos en bolsas de plástico en Ciudad de México.

“Yo soy listón verde. Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan”, lee el mensaje que acompaña la imagen del listón.

El eslogan también circula ampliamente en Twitter acompañados de hashtags como #ConLosNiñosNo.

El post de Coronel llama la atención sobre todo cuando se contrasta con los múltiples delitos violentos por los que resultó convicto “El Chapo” el año pasado en Nueva York, y por los que hoy cumple cadena perpetua en la cárcel de Florence.

Aunque el narco no fue acusado directamente por asesinato, los testimonios que desfilaron en la corte dieron cuenta de decenas de homidicios supuestamente ordenados por él y consumados a través de los sicarios del Cartel de Sinaloa.

Adicional, en el proceso judicial trascendió que el acusado habría mantenido relaciones sexuales con menores de edad, por las que pagaba $5,000 (no se sabe sin en pesos o dólares) y a quienes drogaba.

Lo anterior fue parte del testimonio sellado de testigos cooperantes de la Fiscalía.

“(El testigo) CW1 ha indicado que un asociado del acusado conocido como ‘Commadre Maria’ (sic) enviaría regularmente fotografías de niñas de tan solo trece años al acusado”, revela el documento donde se ubica como CW1 a un coope cuyo nombre no se reveló. “Por aproximadamente $5,000, el acusado o uno de sus asociados podrían pedir que la niña de su elección fuera llevada a uno de los ranchos del acusado para tener relaciones sexuales”.

El cooperante reconoció que utilizó el servicio en tres o cuatro ocasiones.

Agregó que “presenció que el acusado hizo lo mismo en múltiples ocasiones, con niñas de tan solo trece años”. Otro testigo confirmó por separado estos datos, según el documento.

“Actividades sexuales con parejas menores de edad”, indica el archivo originalmente sellado el 9 de octubre de 2018.

Sin embargo, las autoridades judiciales excluyeron esta información del juicio, por lo que el jurado no tuvo que pasar balance sobre esa evidencia; esto a pesar de la negativa de los fiscales.