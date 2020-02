Así regresó Silvia Pinal a su hogar tras emergencia hospitalaria

Sus hijos y nietos estuvieron al pendiente de la diva

Alegre, fuerte y accesible fue como Silvia Pinal arribó a su casa la tarde de ayer, luego de estar hospitalizada durante cuatro noches.

Pasadas las 15:00 horas, la Diva del Cine Mexicano salió del nosocomio en el sur de la Ciudad de México con una sonrisa de oreja a oreja. Aclaró que su salud está mejor que nunca.

“El motivo es que me enfermé, me dolía la panza y la espalda, por eso el doctor me dijo que me tenía que hacer unos análisis para ver qué es lo que íbamos a atacar.

“Todo salió muy bien, fue un estudio que me tenía que hacer, me siento muy bien, bendito sea Dios y estoy sana”, afirmó en entrevista.

La actriz, quien recientemente trabajó en la telenovela de Mi Marido Tiene Familia, negó que su visita al doctor haya sido como consecuencia del injerto de unos polímeros (plástico) en su cara, como se dio a conocer en una revista esta semana.

“¿Qué es polímeros?”, cuestionó. “Yo no me he inyectado nada extraño, mi cara está muy bien, muy sana, y estoy contenta porque me hicieron una revisión estupenda los doctores.

“Ya me dieron mi lista de medicinas y me dijeron que estoy muy bien, eso me llena de satisfacción”, expresó Pinal a las afueras de su residencia.

Pinal comentó que su familia estuvo muy al pendiente de su estado de salud.

Quienes la visitaron fueron sus hijos Luis Enrique y Alejandra Guzmán, así como Sylvia Pasquel; de manera telefónica se comunicaron su bisnieta Michelle Salas y su nieta Frida Sofía, hija de la rockera.

Quien no le habló, según dijo, fue Enrique Guzmán.

“Estoy segura que estuvo pendiente”, expresó, entre risas.

Respecto a su recuperación, Pinal sostuvo que continuará tomando sus antibióticos y vitaminas; debe cuidar su alimentación.

“Tengo que llevar una dieta más rigurosa, tengo que portarme mejor”, dijo.

Bromeó que los doctores que la atendieron en el hospital estaban muy guapos y que, en caso de algún problema, cuenta con un médico que la pueda auxiliar de inmediato.

“Tengo uno que cuando lo necesito corre, me ayuda y me da las medicinas necesarias; estoy bien cuidada”.

Pinal compartió que próximamente regresará a la pantalla chica con un programa similar a Mujer, Casos de la Vida Real, que tuvo éxito en los 80.

“Estoy planeando un programa que les va a encantar, es similar al proyecto que tenía, sólo que aquí serán problemas que no conocemos, los que no se pueden resolver y de gente que nosotros normalmente no ayudamos”, compartió.

Por el momento sólo se sabe que el proyecto será transmitido en Televisa.

ASÍ LO DIJO

“Sólo tengo que tomar mis vitaminas que siempre he tomado, mis antibióticos, pero algo en especial de medicinas, pues no. Me siento muy bien y lista para regresar a trabajar”.

Silvia Pinal, actriz