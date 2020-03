Cierran 2 escuelas en El Bronx y posponen Desfile de San Patricio: coronavirus interrumpe tradición de 258 años en Nueva York

Gobernador Cuomo se impuso sobre el alcalde Bill de Blasio en el evento irlandés

Sin sorpresas, anoche se confirmó que el desfile del Día de San Patricio no se realizará este año debido a los temores por los coronavirus, rompiendo una tradición de 258 años.

También entre las últimas novedades locales por la enfermedad, el alcalde Bill de Blasio anunció esta mañana el cierre de dos escuelas en El Bronx debido al caso positivo de un alumno: the Laboratory School of Finance and Technology y South Bronx Preparatory.

El evento de San Patricio no se canceló, sino fue pospuesto a una fecha aún no determinada, anunció el gobernador Andrew Cuomo anoche.

“Le recomendé a los organizadores que deberíamos posponerlo”, dijo Cuomo en una entrevista en CNN con su hermano menor, el presentador Chris Cuomo.

“Son dos millones de espectadores, 150 mil personas desfilando; no se puede hacer eso en este ambiente”, explicó el gobernador sobre el desfile que se realiza puntualmente cerrando la 5ta Avenida cada 17 de marzo, sin importar el día de la semana en el que caiga esa fecha.

“¿Cómo lo tomaron?”, Chris Cuomo preguntó sobre la reacción de los organizadores del desfile.

“No bien, puedo decirte eso”, respondió el gobernador.

La noticia llega cuando el recuento positivo de enfermedades en Nueva York superó los 200 casos el miércoles.

Más tarde, Cuomo emitió una declaración conjunta con Sean Lane, presidente del Comité de Desfile de San Patricio, admitiendo que habían tomado juntos la difícil decisión.

“Lo recomendé y el liderazgo del desfile acordó posponer el desfile de este año debido a la alta densidad y al gran volumen de manifestantes y espectadores que asisten”, dijo Cuomo.

Hasta ayer, el alcalde De Blasio, quien el año pasado se ganó muchas críticas por no asistir al famoso desfile, había insistido en que sí podría celebrarse.

“Tenemos que pensar realmente en esto porque es un evento muy querido, un evento importante”, destacó De Blasio ayer, alegando que había una menor posibilidad de propagar el virus porque el desfile es al aire libre.

Pero miles de personas viajan en el Metro y tren para llegar, y luego se reúnen en bares y restaurantes para celebrar, respondieron otras voces.

Boston, Chicago, Dublin y otras otras ciudades del mundo con grandes colonias irlandesas ya habían cancelado el desfile este año, y el de Nueva York es el más grande y longevo de todos, pues se celebra desde el año 1762.

La cancelación de este desfile se suma a la del Medio Maratón de Nueva York previsto para este domingo 15, entre otros muchos eventos que han sido afectados para evitar conglomeraciones que puedan expandir el virus CONVID-9.