Cuomo advierte que ‘pico’ de casos de coronavirus en NY será a finales de abril y crisis duraría hasta julio

El Gobernador, quien anunció el cierre de los parques públicos de la Gran Manzana, pronosticó que el número de muertos en el estado llegaría a los 16,000

Las noticias sobre el avance del coronavirus en Nueva York siguen sin ser alentadoras. Entre el martes y este miércoles el número de casos de contagios en todo el estado aumentó en más de 10%, y hasta el cierre de esta edición habían pasando de 75,500 a 83,712, de ellos al menos 47,439 en la Gran Manzana, mientras las muertes llegaron a las 1,941, de esas 1,096 en la ciudad en las últimas 24 horas.

Así lo anunció el gobernador Andrew Cuomo, quien advirtió que las próximas semanas serán cruciales en medio de la lucha contra el mortal brote, tras mencionar que el pico del COVID-19, cuando el número de contagios se desbordará, se presentará a finales de este mes y no en unas dos semanas como se indicó hace unos días. El mandatario estatal mencionó a su vez que la crisis persistirá incluso en el verano y dijo que aunque nadie sabe a ciencia cierta cuando terminará, se prevee que no será antes de tres meses.

“Muchos se preguntan cuándo se va a acabar esto. La gente quiere respuestas, yo quiero respuestas, pero nadie sabe con seguridad. Nadie sabe qué va a pasar (…) La gente dice: ‘bueno, ¿cuándo termina, en dos semanas, en tres semanas, en cuatro semanas?. Este modelo proyecta que tendremos una alta tasa de mortalidad hasta julio. Si este modelo es correcto, podría pasar en el verano ”, dijo Cuomo, al tiempo que reveló otro dato bastante alarmante.

El Gobernador mencionó que según cifras de la Fundación Gates, la pandemia pudiera dejar hasta 16,000 muertes en Nueva York, por lo que hizo un nuevo llamado a la comunidad para que asuma con responsabilidad en el aislamiento social y el período de cuarentena.

Cuomo destacó que si los neoyorquinos no cambian de mentalidad y continúan saliendo y compartiendo espacios con amplia densidad de personas, vendrá una crisis incontrolable en el sistema hospitalario, debido al número de casos de cotagiados graves que se pudiesen presentar.

“Basados en la mínima distancia social que haga la gente, vamos a necesitar 110,000 camas (para atender los casos) y 37,000 ventiladores y en la máxima distancia social (es decir si la gente repeta las reglas de confinamiento) necesitaríamos unas 75,000 camas y 25,000 ventiladores, pero el problema es que nadie sabe cuan bien va a funcionar el distanciamiento social. Por ello advierto que el mayor cumplimiento de la distancia social va a reducir los números y el menor cumplimiento los va a aumentar y lo que queremos es que cuando llegue el pico de la crisis se pueda manejar el volumen de casos que llegue al sistema de hospitales”, destacó el líder demócrata.

“Si llegamos al punto de necesitar 110 mil camas, no hay manera posible de cumplir. Ni siquiera tenemos la oportunidad de alcanzar esa capacidad. Es simplemente inalcanzable“, dijo con preocupación el mandatario.

Ordena cierre de parques públicos

Y reiterando una vez más que es indispensable que los neoyorquinos asuman las próximas semanas que se avecinan con una mayor conciencia sobre los efectos de no seguir las recomendaciones de la cuarentena al pie de la letra, el Gobernador anunció que decidió cerrar los parques públicos.

“Le advertí a la gente que si no detenían la densidad y los juegos en los parques, que no se podía jugar al baloncesto, que no se podía aumentar el contacto entre ellos, entonces dije que cerraríamos los parques y así lo hicimos ya”, dijo Cuomo explicando que quienes deseen ir a tomar unos minutos de sol pueden todavía hacerlo pero en parques al aire libre y con poca densidad.

Cuomo criticó directamente la falta de acción de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) para hacer cumplir las reglas de distanciamiento social y advirtió que ante las bajas de varios uniformados que se han enfermado, está preparado para movilizar policías estatales en los cinco condados de la Gran Manzana si es neceario.

“El NYPD tiene que ser más duro (para hacer cumplir las normas), punto. No estamos viendo que estén ejerciendo su autoridad y punto”, dijo Cuomo. “Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y como la Policía del Estado tiene jurisdicción, si vemos que no hay mínimo de personal, y si las cosas se ponen peor, vamos a usarlos”.

El mandatario estatal concluyó haciendo un llamado urgente a que los neoyorquinos dejen de actuar con comportamientos negligentes, “tontos” e irresponsables ante esta pandemia.

“Personas relativamente jóvenes, personas fuertes, personas que toman muchas píldoras de vitaminas, personas que van mucho al gimnasio se pueden contagiar. No hay superhéroes en esto que sean inmunes a esta enfermedad. Esta situación es la misma situación para todos, afirmó.

Esta semana es clave en la crisis

Entre tanto, el alcalde Bill de Blasio manifestó que ahora que empiezan los días más complicados por el avance del virus hacia su punto más alto, la ciudad está casi plenamente preparada para atender la situación la semana siguiente, pero advirtió que existen necesidades urgentes para los días venideros.

“Las semanas más duras están por venir, pero ha habido toneladas de gente ayudando y la buena noticia es que hasta el domingo estamos preparados, y quiero ser claro en que estamos trabajando juntos en esto con el Gobierno federal, estatal, local y organizaciones. Los hospitales también están unidos en esto y están usando el mismo uniforme”, comentó De Blasio, destacando que hay necesidades indispensables que deben cubrirse tan rápido como sea posible para poder encarara lo que se viene como tapabocas y mascarillas quirúrgicas.

“Mi mayor preocupación son los ventiladores. Necesitamos 400 más para el domingo, y para prepararnos en el curso de la otra semana, necesitaremos mínimo entre 2,500 y 3,000 ventiladores. También hay una preocupación grande para tener más personal, pero hemos obtenido una buena respuesta de muchas personas que puede sumarse a nosotros rápidamente”, agregó el Alcalde, quien advirtió que la próxima preocupación pendiente será aumentar el número de camas para atender hospitalizaciones.

“Necesitamos 65,000 camas para finales de abril, ya tenemos 20,000, pero tenemos que seguir trabajando en crear más. Sé que será algo épico”, especificó el mandatario municipal.

El coronavirus en datos en Nueva York: