Enfermeras en Long Island dan la milla extra: visitan pacientes graves con coronavirus para conectarlos FaceTime con familiares

Una gran gesto de humanidad que se está popularizando entre los profesionales de la salud

Enfermeras en Long Island en Nueva York han decidido visitar a pacientes en cuidado intensivo por coronavirus en horas fuera de turno para facilitar la comunicación con los familiares de éstos.

Aproximadamente, 3,000 personas han muerto solo en NYC antes de llegar al hospital en las últimas semanas, de acuerdo con datos del Departamento de Bomberos de la Ciudad (FDNY) citados por medios. De esas, 2,500 pudieron haber fallecido víctimas de la enfermedad.

Estas víctimas no son contadas oficialmente en las cifras gubernamentales asociadas a muertos por coronavirus. Sin embargo, no pueden ser del todo descartadas.

En algunos casos, los contagiados con el virus no acuden a hospitales entre otras cosas por los riesgos que esto implica como el hacinamiento en algunos centros y el temor de morir lejos de sus parientes.

Por otro lado, los que alcanzan a llegar y son hospitalizados, no pueden tener contacto con sus parientes, lo que representa un dolor adicional para los afectados y su núcleo familiar.

Esta realidad que se vive en el estado es parte de lo que motivó a la enfermera de cuidados intensivos de Northwell Health, Mary Halliday, a proponer visitas a pacientes que pasan la enfermedad sin la compañía de sus familiares.

“Yo no me puedo imaginar a esa persona con un pariente en el hospital y no tener la oportunidad de verlo”, dijo la profesional de la salud a ABC News.

Hace dos semanas, la madre de cuatro hijos, compartió una publicación en Facebook en la que indicaba que estaba dispuesta a visitar a los hospitalizados en el sistema de hospitales en el que trabaja, durante su turno o fuera de éste, para pasar tiempo con ellos e informar a sus familiares de su condición de salud.

“Yo solo quiero conseguir una manera de conectar con estas familias”, sostuvo. “Yo analicé: yo puedo llegar al trabajo 15 minutos más temprano. Yo me puedo quedar 30 minutos más luego de que salga de mi turno”, expuso la enfermera quien pudo establecer comunicación entre un paciente y sus parientes vía FaceTime pocos días antes de que éste muriera.

Otras enfermeras en Long Island han estado compartiendo y promoviendo la publicación de Halliday con un ofrecimiento para ampliar la cadena.

Uno de éstas es la asistente médica Tammy Haber.

“Algunos podrían ser fácilmente algún pariente acostado ahí. Así que es algo muy personal”, planteó.

En el caso de Haber, también empleada de Northwell Health, ésta también le ha leído cartas a personas a las que solo le quedaban horas de vida.