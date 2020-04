Diabetes y coronavirus: Hábitos de alimentación que ayudan a combatir el contagio

Los diabéticos son considerados un grupo de riesgo con relación al coronavirus, esto principalmente se debe a que las fluctuaciones en los niveles de glucosa comprometen al sistema inmunológico

La crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial nos invita a tener mejores hábitos de vida y alimentación, sin embargo los grupos de riesgo deben poner especial atención en su alimentación. La Organización Mundial de Salud y numerosos especialistas en medicina han hablado sobre las peligrosas consecuencias que se dan entre la diabetes y el coronavirus, la explicación principal es la directa relación entre el azúcar y el sistema inmunológico.

La diabetes es una enfermedad metabólica y autoinmune que se caracteriza por anomalías en la producción de insulina, que se derivan en altos niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo no hay que olvidar que las personas con diabetes, padecen una enfermedad crónica y degenerativa; por lo que son más propensos a infecciones bacterianas y virales, sobretodo y con mayor incidencia en el caso de personas que no sigan un estilo de vida sano, a través de la correcta alimentación y la indispensable actividad física. En concreto las personas que padecen diabetes no tienen mayor riesgo de adquirir covid-19 que los otros grupos de riesgo, pero si son especialmente vulnerables a enfermar gravemente en gran parte por que su sistema inmune posee menos defensas. A la vez se dice que el virus tiene una mayor tendencia a expandirse en un entorno de glucosa elevada en la sangre, es por ello que el sistema inmunológico reacciona ante los altos niveles de azúcar, principalmente con inflamación y también afecta el funcionamiento de las células, lo que causa un deterioro en su funcionamiento de defensa y puede derivarse en diversas complicaciones. Existen extraordinarias recomendaciones y medidas que los especialistas recomiendan para los diabéticos y que sin duda serán un gran aliado en la prevención y disminución del riesgo de contagio.

1. Evita comer compulsivamente

Es indispensable que los diabéticos vigilen de manera muy cercana su alimentación durante está temporada y sobretodo que eviten comer en exceso, ya sea por ansiedad o por una dieta deficiente. Es importante crearse de buenos hábitos de alimentación, planear los menús e integrar colaciones saludables para los momentos de antojos entre comidas (los cuales aumentan al pasar mucho más tiempo en casa). El sistema inmunológico no puede reaccionar de forma adecuada y defender al organismo ante agentes patógenos cuando existe un desequilibro en el azúcar.

2. Vigilia diariamente los niveles de glucosa

Es responsabilidad de todo paciente diabético llevar un monitoreo de los niveles de glucosa en todo momento, sin embargo durante la pandemia se vuelve un factor clave en la prevención y el control de la enfermedad. Un buen consejo es llevar una bitácora por día, con el objetivo de poder reaccionar adecuadamente ante cualquier alteración.

3. Consume alimentos frescos y de temporada, evita los procesados

Seguir un plan de alimentación saludable, que se destaque por su alto contenido en nutrientes y antioxidantes es de vital importancia para el correcto tratamiento de cualquier persona con diabetes. Sin embargo la actual situación puede llegar a complicar la rutina diaria y en algunas ocasiones la opción más fácil para comer se encuentra en productos procesados; para los diabéticos es fundamental planear sus comidas y evitar a toda costa este tipo de alimentos. La mejor recomendación es consumir alimentos frescos, optar por los productos de temporada que brindan muchos nutrientes de alta calidad y fibra.

4. La importancia de la actividad física diaria

En la mayoría de los casos la diabetes se relaciona con casos de obesidad e hipertensión, condiciones también consideradas de alto riesgo en las complicaciones por Covid-19. Complementario a la vigilancia del plan alimentario es sumamente importante evitar la vida sedentaria, a pesar del confinamiento existen alternativas para ejercitarnos en casa que son esenciales para mantener en sanos niveles la presión arterial y la glucosa, también es una gran alternativa para evitar los estados de estrés, ansiedad y depresión.