Las principales diferencias entre el cheque de estímulo de $1,200 y el propuesto de $2,000 mensuales

La medida conocida como “Emergency Money for the People Act” para el envío de cheques mensuales de $2,000 por lo que dure la emergencia se mantiene sobre la mesa

La propuesta para un segundo de cheque de estímulo económico de $2,000 mensuales mínimos aún está sobre la mesa en el Congreso de Estados Unidos.

El incentivo contenido en un primer paquete de legislación de recuperación bajo la ley CARES ya aprobada dispone un pago mínimo de $1,200 dólares para individuos. Estos fondos empezaron a ser enviados por el Servicio de Rentas Internas (IRS) hace unas tres semanas; los primeros en recibirlos fueron beneficiarios a través de sus cuentas bancarias.

Aunque ambas son ayudas de emergencia dispuestas para aliviar la carga a los millones de estadounidenses afectados por los efectos económicos colaterales del coronavirus, y la aprobación de un segundo cheque aún está por verse, ya se pueden establecer diferencias clave entre ambos proyectos.

Las diferencia base entre lo que dispone la ley ya aprobada y la propuesta en el “Emergency Money for the People Act” es que esta última impacta a una mayor cantidad de recipientes, esto porque aumenta el nivel de ingresos de elegibilidad y porque no excluye, necesariamente, a dependientes.

Dependientes en las planillas

La legislación presentada por Tim Ryan (D-OH) y Ro Khanna (D-CA) permitiría que estudiantes universitarios y personas discapacitadas reciban el pago a pesar de su estatus de dependientes.

Bajo la ley Cares, una gran mayoría de universitarios y ciertos adultos discapacitados que son reclamados como dependientes al momento de presentar impuestos tampoco recibirán el dinero.

Cantidad de pago

Otra diferencia entre ambas leyes, es que la firmada por el presidente Donald Trump dispone un solo pago de $1,200 mínimo para individuos, mientras que en la otra medida se establece que serían al menos $2,000 mensuales mientras dure la emergencia y los niveles de desempleo vuelvan a los de antes de la pandemia.

Nivel de ingresos

La elegibilidad bajo la “ley de emergencia para la gente” establece un nivel de ingresos mayor, por lo que todos los ciudadanos de 16 años o más que ganen al año $130,000 o menos recibirían el cheque.

En el caso del cheque que se está distribuyendo, los beneficiarios deben generar $75,000 dólares o menos para recibir la ayuda.