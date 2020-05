El COVID-19 debería eliminar a quienes son “cargas sociales”: escandalosa declaración de un funcionario en California

Kenneth Turnage, miembro de la Comisión de Planificación de la ciudad Antioch (California), escribió en Facebook que se debería permitir que COVID-19 siga su curso natural, matando a los ancianos y a las personas sin hogar para “arreglar lo que es una carga significativa para nuestra sociedad”.

La publicación hecha el pasado 23 de abril ya fue eliminada. Su postura fue que los bloqueos para evitar contagios de coronavirus deberían levantarse para “dejar que la naturaleza siga su curso”.

“Tendríamos una pérdida de vidas significativa, perderíamos a muchos ancianos, lo que reduciría las cargas en nuestro difunto Sistema de Seguridad Social, el costo de la atención médica, una vez que la ola disminuya, pondría a disposición trabajos para otros y también liberaría viviendas que tanto necesitamos”, escribió Turnage (47), según East Bay Times.

En otro extracto reportado por SFGate.com, Turnage dijo que la propagación natural de COVID-19 también eliminaría el “rebaño” de otras personas que consideraba indeseables.

“Luego tenemos nuestros otros sectores, como las personas sin hogar y otras personas que simplemente se contaminan por elección o por problemas mentales”, escribió. “Esto correría a raudales a través de ellos y sí, lo siento, pero esto solucionaría lo que es una carga significativa para nuestra Sociedad y los recursos que se pueden utilizar”.

El alcalde de Antioch, Steve Wright, convocó a una reunión especial del Concejo de la ciudad para recomendar la remoción de Turnage de la Comisión de Planificación.

En un correo electrónico al Daily News, Turnage dijo que está luchando contra la medida. Mantuvo su posición y afirmó que sacarlo de su cargo en base a sus opiniones, sería una violación de su derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda.

