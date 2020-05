Cómo un segundo cheque de estímulo de $2,000 le aliviaría realmente la carga a millones de estadounidenses

En medio de la crisis por desempleo generada por el impacto del coronavirus en Estados Unidos y en otras partes del mundo, desde mediados de marzo, más de 30 millones de estadounidenses han solicitado beneficios por no estar trabajando. A esto se suma el número de solicitantes cuya petición ha sido denegada a pesar de estar sin empleo, problema reportado en medios nacionales desde hace más de una semana.

Economistas encuestados por Refinitiv estiman que la tasa de desempleo haya alcanzado el 16.1% el mes pasado, lo que sería su nivel más alto desde 1939.

Los expertos no vislumbran un panorama alentador en los próximos meses.

Mientras se recrudece esta realidad, decenas de trabajadores batallan para pagar renta y otras obligaciones mensuales.

Cuando no se ve la luz al final del túnel y las deudas se acumulan, la medida de estímulo económico que dispone un pago mínimo mensual de $2,000 dólares por al menos seis meses representaría un alivio recurrente a los afectados hasta que puedan salir del hoyo.

El “Emergency Money for the People Act”, que ha ganado más adeptos en el Congreso como la demócrata de Oregon, Suzanne Bonamici, fue introducida el 14 de abril.

La medida no solo representa un incentivo continuo que podría extenderse por un año , sino que amplía la cantidad de beneficiarios al incluir a universitarios y adultos discapacitados que son reclamados como dependientes. Además, aumenta el nivel de ingresos para eligibilidad a quienes ganen $130,000 anuales o menos.

“El alquiler vence esta semana. Las utilidades están por venir. Los estadounidenses necesitan dinero,este mes, el próximo mes y cada mes hasta que la crisis finalice”, dijo por Twitter Ro Khanna el coautor de la medida. “El plan de Tim Ryan y mío de enviar cheques de $2,000 mensuales le dará a los estadounidenses el dinero que necesitan para mantener las economías locales a flote”, agregó en el tuit del 29 de abril.

Rent is due this week.



Utilities are coming up.

Americans need to cash, this month, next month, and every month after that until this crisis ends.

A single, $1200 check isn’t going to cut it.

— Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) April 28, 2020