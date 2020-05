Lectores de El Diario de NY le piden a gobernador Cuomo desde Facebook que ordene cancelación de renta

Algunos, sin embargo, defendieron a los caseros bajo el argumento de que ellos también tienen que pagar deudas

Seguidores de la página de El Diario en Facebook le pidieron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ordene la cancelación del pago de la renta debido a la crisis por el coronavirus.

Varios de los comentaristas en una publicación sobre la jornada de ayer a nivel nacional para presionar por una suspensión total de la obligación del pago de alquiler bajo etiquetas como #canceltherent y #rentstrike compartieron que incluso los caseros le han pedido pagos de un mes por adelantado.

Una residente compartió en el perfil del periódico lo siguiente: “Aquí donde vivo, muchos no pagaron el mes pasado, y vino y les dejó una nota (el casero) que él también tiene gastos, y (que tienen que pagar) $50 más por retraso, pero nunca está para arreglar algo que se rompa”.

“Fatal, a mí el 31 de marzo me llegaron a cobrar la renta de abril y, hoy, primero de mayo ya el casero anda rondando la casa. A ellos no les importa si tienes o no, renta es renta. Pero como no tenemos apoyo de nadie por ser inmigrantes, tenemos que luchar con miedo por este virus, siempre pedirle a Dios y salir adelante”, agregó una fémina.

Testimonios de este tipo se seguían repitiendo en el espacio de comentarios. “El mes pasado me cobraron la renta y eso que dejé de trabajar desde el 16 de marzo, y el mes de abril me la cobraron este mes de mayo. No sé qué hacer porque no estoy trabajando todavía”, lamentó un cibernauta.

Algunos se quejaron de que en contra de su voluntad y a riesgo de enfermarse han tenido que salir a trabajar para no acumular más deuda por alquiler.

‘“Yo sé que tengo que pagarla y por eso hemos tenido que salir a ver como conseguimos la plata. Obvio, trabajando haciendo ‘deliveries’…se comenzó a trabajar esta semana después de más de un mes sin trabajo, pues no hay para renta de mayo, así q el dueño tiene que esperar que me paguen para yo pagarle a él”, sostuvo una seguidora.

En las opiniones hubo quienes salieron en defensa de los propietarios bajo el argumento de que éstos también deben cumplir con el pago de las utilidades y algunos hasta de “mortgages”.

“Cierto, porque se rompería la cadena de pagos; si no pagan la renta, no podrán pagar el mortgage, porque algunos se ayudan con eso. No todos son dueños, tampoco millonarios”, respondió una usuaria al mensaje de otra que destacaba la disyuntiva en la que se encuentran algunos caseros.

Otros argumentaron que si el residente trabaja debe cumplir con la obligación, independientemente de la situación de vivienda que se vive no solo en Nueva York sino en otros estados por los efectos colaterales económicos de la crisis sanitaria.

“Si no trabajan, estoy de acuerdo que le aguanten la renta; pero si trabajan, tienen que pagar ahora”, expresó un seguidor.

El gobernador no se ha comprometido a ordenar una cancelación de renta a pesar del llamado masivo en redes sociales a ese fin que, ayer, incluso se trasladó a las calles de Nueva York con caravanas de autos y manifestantes con pancartas en zonas como Times Square, además de otras iniciativas.

Ayer, el mandatario reiteró que, al momento, el alivio a los inquilinos se limita a una prórroga de pago hasta junio y la suspensión de desalojos.

“Yo escucho siempre a todos. Hay gente que dice que nadie debería pagar renta. Tengo a caseros que dicen que si no se le paga van a perder sus edificios, y sin poder pagar sus facturas. Van a colapsar. Estamos intermediando para que nadie sea desalojado hasta junio, punto“, dijo Cuomo.

El gobernador insistió en que si la gente no puede pagar, no debe ser desalojada. “Esa es la ley hasta junio, y entre ahora y junio miraremos a ver que pasa“, agregó.