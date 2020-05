Joven muere ahogado, aunque las playas de NYC están cerradas para nadar; alcalde amenaza con poner rejas

Temprano en el calendario, el viernes previo a Memorial Day, NYC tuvo su primer ahogado del verano. Sorprende aún más, considerando que las playas de la ciudad están cerradas para nadar por la cuarentena.

La primera víctima fue un hombre no identificado de 24 años que se ahogó en las aguas de Rockaway Beach ayer por la tarde.

Fue sacado del agua a la altura la calle 91 sólo horas después de que el alcalde Bill de Blasio detallara planes para abrir las arenas de las playas, rogando a la gente que no se metiera en el mar.

Un testigo que grabó un video en un teléfono celular de los socorristas que transportaban a la víctima expresó su temor de que las súplicas de quedarse en tierra no se escuchen y conduzcan a una tragedia.

“¿Por qué no hay socorristas? La gente está en la playa y se le permite estar en la arena pero no en el agua. Esto va a suceder una y otra vez”, dijo el testigo a New York Post. “Si hubiera socorristas, no habríamos tenido que llamar a helicópteros y camiones de bomberos”.

Los policías dijeron que el hombre no identificado y al menos otra persona habían estado saltando al agua.

El hombre fue sacado del mar alrededor de las 2:50 p.m. y trasladado al Hospital St. John en estado crítico. No pudo ser revivido y fue declarado muerto alrededor de las 3:40 p.m., dijeron los policías.

La ciudad tradicionalmente comienza a vigilar las playas con salvavidas el sábado del fin de semana del Día de los Caídos, pero no lo hará este año como parte de un plan para reforzar el distanciamiento social y evitar la natación, las barbacoas, los juegos de voleibol y otras reuniones.

Jane Meyer, portavoz del ayuntamiento, calificó el incidente de Rockaway Beach como una “tragedia”.

“Instamos a todos los neoyorquinos a que se mantengan fuera del agua: los socorristas no están de guardia y nadie debería nadar. Esto es una cuestión de vida o muerte”, dijo.

De Blasio también comentó por Twitter: “No queremos querer cercar las playas, pero lo haremos si es necesario”.

El concejal Eric Ulrich (R-Queens), cuyo distrito cubre el área, dijo que “el alcalde y el comisionado de parques deben elaborar un plan real y pronto” para garantizar la seguridad de la playa. “Cuando el clima mejore, la gente irá en masa a la playa y no hay nada que podamos hacer al respecto”.

La senadora estatal Diane Savino (D-Staten Island / Brooklyn) tuiteó un mensaje a De Blasio que decía que tres bañistas habían sido sacados de Rockaways: “Por favor, alcalde, nos dirigimos a la tragedia. Si no podemos tener salvavidas ahora, necesitamos barcos de bomberos para patrullar”.

Las playas del estado de Nueva York abrieron para nadar el viernes a capacidades limitadas y con socorristas.

