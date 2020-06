En video: Policía coloca una macana en la mano de un detenido para golpearlo en una protesta

Un video que circula en las redes sociales muestra un aparente caso de brutalidad policíaca cuando policías llevan a cabo el violento arresto de un hombre afroamericano al que un oficial le propina una serie de puñetazos en la cabeza luego de colocarle en la mano una macana con lo que estaría justificando que estaba armado.

Las imágenes muestran el momento en que un grupo de policías tratan de someter al hombre derribado en medio de una calle del centro de Filadelfia donde el lunes se llevaba a cabo una protesta por la muerte de George Floyd.

Aparentemente el hombre forcejea con los oficiales cuando llega un oficial que tira su macana frente al hombre, le toma la mano para obligarlo a agarrar el garrote y empieza a golpearlo.

En la grabación se escuchan los gritos de la mujer que está tomando las imágenes con su teléfono celular que le dice a los policías que no lo golpeen.

Las imágenes se han hecho virales en Twitter donde a dos días de su publicación tenía cerca de 12 millones de reproducciones.

No está claro qué sucedió antes de que el incidente fuera grabado.

Look at this cop forcing the weapon into the protester's hand to create cause. pic.twitter.com/kT7zNNuTH0

— Brutum Fulmen Growing For Humanity🧢 (@BrutumF) June 1, 2020