Eugenio Derbez reveló que Consuelo Duval se convirtió en “Federica P. Luche” por accidente

El papel clave en la carrera de la actriz llegó por casualidad

Mucha gente identifica a Consuelo Duval por interpretar a “Federica” en la serie de comedia “La Familia P. Luche” e incluso ella misma ha admitido que este personaje le dio un gran impulso a su carrera artística; sin embargo, Eugenio Derbez confesó que ella nunca estuvo contemplada para este proyecto.

El comediante sostuvo una videollamada con Regina Blandón, quien hacía el papel de “Bibi” en dicho programa, y luego de que la joven actriz le confesara varias cosas que sentía al entrar al foro de grabación, él le informó que su entrada fue esporádica, pero al ver que el resultado había sido bueno decidió otorgarle el papel.

“¿Tú sabes que fue un accidente Consuelo Duval? Nunca se lo he dicho y ahora que lo vea me va a matar. Para el sketch de escena venía Dacia Arcaráz y en eso me dicen que no puede llegar, que tuvo un contratiempo, pero me avisan que le dijeron a Consuelo y yo dije que estaba bien. A Consuelo obviamente nunca le dijimos lo que había pasado y se quedó con el papel al final”, le dijo Eugenio a Regina.

Por su parte, la joven actriz recordó cuando realizó el casting para su personaje y dijo que se sintió un poco intimidada, pues las chicas que estaban audicionando eran años más grandes que ella, pero el estrés quedó atrás cuando el productor Gus Rodríguez le habló a su madre para informarle que se había quedado con el rol de “Bibi”.

Sigue leyendo