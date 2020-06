Video viral muestra cómo se levanta nuevo “muro” de Trump en medio de la agitación social

Tras refugiarse en el búnker, el presidente aumenta su propia seguridad mientras las protestas contra el racismo y la brutalidad policial continúan en todo el país

La construcción de un cerco metálico alrededor de la Casa Blanca mientras las protestas continúan en todo el país llamó este jueves la atención de las redes sociales. Un video del camión que transportaba las vallas se hizo viral.

“Levantando más cercas alrededor del complejo de la Casa Blanca esta mañana temprano”, escribió en Twitter el periodista de CNN Betsy Klein.

El video que tuiteó Klein no solo muestra la grúa llena de vallas sino también a más de una decena de operarios instalándola. El periodista, además compartió imágenes de cómo quedaba la nueva medida de protección. Horas después de su publicación, el video tenía más de 8.8 millones de visualizaciones, se había compartido unas 13,500 veces y el hashtag #BuildThatWall (Construye ese muro) se convirtió en tendencia en la red social del pajarito.

More fencing going up around the White House complex early this morning pic.twitter.com/VLBRnx1lgz — Betsy Klein (@betsy_klein) June 4, 2020

Durante estos días de protestas ya se habían colocado barricadas para tratar de mantener a los manifestantes lejos de la residencia presidencial. El viernes de la semana pasada, cuando la agitación social escalabra fuera del complejo y en las calles de todo el país, el presidente bajó al búnker que se ha usado solo en caso de ataques terroristas. Trump confirmó que había estado en el refugio subterráneo pero dijo que solo había ido para realizar “inspecciones”.

Imágenes de otros periodistas en Twitter confirmaron lo que reportó Klein y alimentaron la viralidad de #BuildThatWall.

Fence perimeter around the White House today pic.twitter.com/OyIWcNDmrZ — Betsy Klein (@betsy_klein) June 2, 2020

Aún así, manifestantes llegaron al lugar y se manifestaron valla mediante. Algunos habían acudido el día anterior a las afueras del Hotel Internacional Trump ante la imposibilidad de acercarse más a la casa presidencial.

A tall black fence was set up around Lafayette Square in front of the White House overnight. It’s probably about eight feet tall. pic.twitter.com/LIlfCeAicH — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 2, 2020