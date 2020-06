Trump acusa a hombre de 75 años empujado por policías de ser miembro de Antifa

El presidente Donald Trump arremetió este martes contra el hombre de 75 años que sufrió un golpe en el cráneo luego de ser empujado por la Policía de Buffalo.

“El manifestante empujado por la Policía pudo ser un provocador de Antifa“, escribió Trump en Twitter. “Martin Gufino, de 75 años, fue empujado después de que pareciera que interceptaba comunicaciones de la Policía para que el equipo de apagara. Yo vi, cayó más fuerte de lo que fue empujado. Buscaba el escáner. ¿Fue un montaje?”

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

El incidente fue registrado el pasado jueves en Buffalo. En las imágenes se ve a los agentes Aaron Torglaski y Robert McCabe empujar sin aparente motivo a Gugino, que cae de espaldas golpeándose la cabeza y que queda inmóvil en el suelo mientras sangra por los oídos. Los Policías fueron acusados de agresión.

El anciano, que tuvo que ser hospitalizado, habló del tweet de Trump a USA Today.

“No tengo más comentarios que decir Black Lives Matter. Acabo de salir de cuidados intensivos. Me debo recuperar”, dijo Gugino, quien es un conocido activista de derechos civiles.

Grupos conservadores aseguran que Gugino se aproximó a los agentes con un dispositivo antes de ser empujado. Sin embargo, no se ha probado que quisiera bloquear los equipos de comunicación.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo criticó a Trump por su acusación.

“El presidente tuitea teorías de conspiración sobre el incidente de Buffalo sin tener evidencia”, escribió Cuomo. “¿Fue un montaje la sangre que salía de su cabeza? ¿Mintieron nuestros ojos? No. Este hombre fue al hospital y el presidente lo está menospreciando. Es cruel y peligroso”.

The president is tweeting conspiracy theories about the Buffalo incident based on no evidence, no proof.

Was the blood coming out of his head staged? Were our eyes lying to us? No.

The man is still in the hospital & the president is disparaging him.

It's cruel & reckless.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 9, 2020