Una calculadora online te muestra cuánto dinero estás ahorrando por estar en cuarentena

Sólo tienes que contestar cinco preguntas para que la herramienta te diga cuánto ahorras

Si hay algo bueno de estar todo el día encerrado en tu casa debido a la cuarentena, es que es muy probable que no estés gastando tanto como antes. Después de todo, no tienes que pagar el transporte hasta tu trabajo y la mayoría de los restaurantes y bares están cerrados, así que no podrías derrochar tu dinero aquí tampoco.

Todo esto podría hacer que ahorres más dinero que antes, y el sitio web HomeSnacks.net ha creado una calculadora en línea que te ayudará a calcular cuánto dinero realmente estás ahorrando durante esta cuarentena, de acuerdo con el portal KMOX.

Esta calculadora de cuarentena te puede ayudar a rastrear cuánto dinero has ahorrado al cambiar tus hábitos de consumo en alimentos y transporte.

“Nos dimos cuenta de que, si la cuarentena tiene algo de positivo, es que puedes ahorrar un poco de dinero en cosas como gasolina, comer fuera y cuidar niños“, dice el sitio web.

La calculadora consta de cinco preguntas sobre alimentación y hábitos de viaje, además de cuántas personas viven en tu hogar. Al ingresar esta información, la calculadora puede determinar cuánto dinero te ahorras al quedarte en casa.

Puedes usar esta herramienta dando clic en el siguiente enlace.

–También te puede interesar: FedEx despide a empleado que se burló de la muerte de George Floyd