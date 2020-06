Policía ofrece $10,000 de recompensa por encontrar a mujer que encendió fuego en un Wendy’s de Atlanta

La policía de Atlanta está ofreciendo una recompensa de $10,000 dólares para cualquiera que tenga información sobre una mujer sospechosa de destruir un restaurante Wendy’s donde un hombre afroamericano fue asesinado a tiros por un policía de raza blanca, de acuerdo con el Washington Examiner.

El restaurante ardió en llamas este sábado pasado después de que estallaran las protestas tras la muerte de Rayshard Brooks.

El departamento de policía también citó un video publicado en redes sociales, en donde se puede ver a la persona que buscan. Asimismo, dijeron que cualquier información que se le proporcione sobre otros sospechosos de este incendio, también sería bienvenida.

Puedes ver el video a continuación:

I had to get this footage cause the media will make it seem like we burned this shit down #AtlantaProtest pic.twitter.com/mGi8kAYqUw

— Fola 🇳🇬👑✊🏿 (@ImKingFola) June 14, 2020