Nueva aplicación trilingüe de MTA permite evitar congestión en trenes LIRR post cuarentena

TrainTime, una nueva aplicación disponible en inglés, español y chino para quienes tengan configurados sus teléfonos en esos idiomas, permitirá a los usuarios de Long Island Rail Road (LIRR) saber cuán lleno viene un tren antes de subir, en procura del distanciamiento.

Además de conocer la disponibilidad de asientos en vagones, permite rastrear el tren en tiempo real, recibir notificaciones sobre asignaciones de andenes en Penn Station, Atlantic Terminal y Jamaica Station, y coordinar viajes con otros pasajeros.

Para quienes acostumbran viajar en horas pico, es una herramienta especialmente útil, destacó NY1 Noticias.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) destacó que sus ingenieros se encuentran trabajando en crear aplicaciones similares para sus otras ramas del sistema de transporte: el subterráneo, los buses y los tranvías Metro North.

Planning your LIRR trip just got easier🚆!

Introducing the new LIRR TrainTime app.📱 Now including real time capacity and more! pic.twitter.com/Qd6ohD6UrT

