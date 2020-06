Hasta 15 millones de personas no han recibido aún su cheque de estímulo económico

Un estudio apunta que la mayoría de los afectados son latinos o afroestadounidenses

Millones de estadounidenses aún esperan cobrar el cheque de estímulo económico federal que les ayude a hacer frente a la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus. Aunque el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) no ha dado números oficiales, dos organizaciones apuntan que hasta 15 millones de contribuyentes no han recibido aún la ayuda del Gobierno.

El centro de estudios New America calcula que entre 5 millones y 15 millones de personas no tienen aún su pago mientras que el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas (CBPP) estiman que la cifra asciende a 12 millones -y que la mayoría son latinos o afroestadounidenses.

“Una gran ironía es que las personas que más necesitan esto tienen menos probabilidades de recibirlo“, dijo Tara McGuinness, de New America. “Por lo que sabemos, parece que cuanto más inestable económicamente eres, menos probable es que hayas recibido uno de estos cheques“, añadió en nombre de la organización sin ánimo de lucro que participó en uno de los informes.

El objetivo de los pagos de impacto económico, como se llaman oficialmente, es enviar $1,200 dólares a las mayoría de contribuyentes y $500 dólares por cada menor de 17 años que tenga a cargo para que las decenas de millones de trabajadores que perdieron el empleo tengan algún ingreso durante el confinamiento. Pero esta teoría no parece haberse cumplido en varios millones de casos.

La paradoja se da porque las personas que no ganan suficiente y no tienen que declarar impuestos anualmente ni reciben pagos del Gobierno como el Seguro Social tienen que introducir su información en la herramienta ‘non-filters’ de IRS para que el pago se haga efectivo. Además, la agencia no ha sido clara en explicar el estado de los pagos para quienes califican.

El pasado 5 de junio el Departamento del Tesoro informó que habían emitido el pago a 159 millones de pagos a adultos y familias que cumplían con los requisitos. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes estimó entonces que entre 30 y 35 millones de pagos siguen pendientes. Sin embargo, esos datos no se han actualizado después de casi tres semanas.